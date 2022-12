Con una inversión de más de $1.5 millones y la creación de 67 empleos desde el arranque, el concepto de entretenimiento nocturno con música en vivo George Music Lounge abrió en el primer nivel de Paseo Caribe en Puerta de Tierra.

“Nuestro lema es que cada noche sea única, así que cada velada será diferente. Vamos alternar entre banda y DJ cada 30 minutos”, compartió el propietario George Azih.

Para lograrlo, el local cuenta con pista de baile frente a la tarima, diversos espacios como barras, mesas altas y bajas, decoración colorida, y una nutrida oferta de coctelería, tapas y entremeses.

Azih, quien cuenta con un decreto como inversionista residente, explicó que el concepto de George Music Lounge surgió de la escasez de espacios de vida nocturna que experimentó al relocalizarse a Puerto Rico desde Atlanta, Georgia.

Según narró, cuando se mudó a la isla en diciembre de 2020, vivió por dos meses en un hotel de Condado mientras conseguía residencia. En ese periodo, disfrutó a cabalidad de la escena gastronómica y “los asombrosos restaurantes que tiene Puerto Rico”.

“Ahora, al terminar de cenar, no quería irme directo al hotel para mi habitación. ¿Pero dónde podía ir, que tuviera un ambiente que me resultara agradable, con música? No quería ir a una discoteca, pero las únicas opciones eran esa o ir a un lugar como el vestíbulo del hotel La Concha”, recordó Azih, fundador y líder de la empresa de tecnología financiera LeaseQuery.

De esa experiencia, solicitó a su corredora de bienes raíces que también le buscara un local cercano a Condado para establecer el espacio que él hubiese deseado visitar. Luego seleccionó los aproximadamente 6,000 pies cuadrados de la propiedad en Paseo Caribe que, además de estar entre Condado y la entrada a la isleta de San Juan, cuenta con vistas a la laguna y el mar.

George Music Lounge tiene una decoración colorida y su puerta principal queda justo frente a la vista del agua y el Puente Dos Hermanos. (David Villafane/Staff)

Y, con esta inauguración, el complejo de lujo y uso mixto consiguió inquilino para sustituir la fracasada operación de la franquicia Blue Martini, que cerró meses después de haber inaugurado en abril de 2016.

Más allá de llenar un espacio en la vida nocturna, Azih puntualizó que “mi misión es crear buenos empleos en Puerto Rico. Las contrataciones fueron locales, como nuestra chef, el gerente general y nuestras gerentes, porque la mayoría son mujeres”.

Sobre la marca que lleva su nombre, Azih explicó que lo seleccionó junto a su equipo porque el plan es expandir. Por ello, necesitaban algo fácil de recordar y pronunciar en distintos mercados: “Quiero que lleguemos a decir ‘esta es una marca de Puerto Rico, un conglomerado de entretenimiento”.

De forma paralela, Azih continúa liderando desde aquí su compañía LeaseQuery y explora otras oportunidades de negocio tanto para crearlos como para hacer inversiones. Confirmó que, como miembro de la red global de emprendedores Endeavor, ya estableció contacto con el capítulo local y conexiones con entes de la comunidad empresarial, como la aceleradora Parallel18.

La pregunta obligada para alguien que ya forjó su éxito en una metrópoli como Atlanta y lo expandió con cerca de 500 empleados repartidos por el mundo es: Entre tantos lugares, ¿por qué Puerto Rico?

“Atlanta no es seguro. Quiero que mis hijos sean bilingües... Quiero que tengan esa experiencia cultural”, expresó Azih, quien compartió que pasó por una transición similar cuando su familia se mudó de Nigeria a Atlanta siendo él un jovencito. “Es una parte importante, pero también es que sencillamente me encanta Puerto Rico”.