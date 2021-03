Google.org anunció el lanzamiento de su Impact Challenge de Google.org para Mujeres y Niñas, con un llamado a las ideas de organizaciones sociales y sin fines de lucro de todo el mundo que están trabajando para promover el empoderamiento económico de mujeres y niñas

La iniciativa proporcionará $25 millones en fondos, por lo que las organizaciones beneficiarias del Impact Challenge (Desafío de Impacto) recibirán apoyo en efectivo así como orientación de personal de Google para dar vida a sus ideas.

La invitación de Google es que, si estás trabajando en un proyecto innovador que apoya a mujeres y niñas, o tienes una idea audaz que transformará las oportunidades económicas de mujeres y niñas, visites g.co/womenandgirlschallenge para postularte y obtener más información sobre el desafío.

Las organizaciones tienen hasta el viernes, 9 de abril, para enviar ideas, y las beneficiarias de los apoyos se anunciarán a finales de este año.

Mujeres y hombres siguen en desigualdad de condiciones, y estas desigualdades han empeorado a raíz del COVID-19. Según la firma McKinsey, a nivel mundial las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de perder sus trabajos como resultado de COVID-19.

Tan solo en Estados unidos, las mujeres han perdido más de 5.4 millones de empleos, 55% de todas las pérdidas netas de empleo de 2020. Las mujeres también están soportando una cantidad desproporcionada de trabajo doméstico no remunerado, y se estima que 20 millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de no regresar a la escuela. Los recortes de empleo, la pérdida de ingresos y la falta de acceso a la educación impedirán el avance económico de las mujeres y las niñas, en particular las de las comunidades desatendidas, por varias generaciones.

Estas alarmantes realidades requieren una acción rápida y poderosa, planteó Google sobre la responsabilidad colectiva de posibilitar que las próximas generaciones de niñas y mujeres puedan vivir en condiciones de igualdad y de tener la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

Durante los últimos cinco años, Google.org ha donado $55 millones a organizaciones sin fines de lucro que apoyan la equidad de género y el acceso a oportunidades para mujeres y niñas de todo el mundo. También ha trabajado con organizaciones como National Domestic Workers Alliance, Laboratoria y GiveDirectly, que se dedican a esta misma causa.

Este nuevo Impact Challenge se desarrolló tomando como partida esa labor, se informó. En esa línea, suman como socias de esta estrategia a las entidades Vital Voices y Project Everyone, así como a un panel internacional de expertas para seleccionar las ideas de mayor impacto.