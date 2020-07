Google rechazó hoy que sus versiones para instituciones educativas -gratuitas y por paga - tengan fallas de seguridad o incumplan con estándares federales de ciberseguridad, como alegó el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, en un comunicado para justificar que el primer centro docente migre de esta plataforma a la de Microsoft.

“Para nosotros, la privacidad y la seguridad son temas tan importantes como inculcar conocimiento a sus estudiantes lo es para los educadores. Las funcionalidades de seguridad están integradas directamente a las herramientas y cumplen con estándares rigurosos de compliance (cumplimiento) y han sido auditadas por organizaciones independientes”, afirmó a ELNUEVODIA.COM Tatiana Márquez, jefa de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google para la región de Centro América.

“Nuestros sistemas están entre los más seguros de la industria, y vigorosamente rechazamos cualquier intento ilegal de acceder a los datos de nuestros usuarios. Google encripta Gmail, incluyendo los (archivos) adjuntos, y los datos de Drive mientras están en proceso de transferencia. Esto asegura que sus mensajes estén seguros, no solo mientras se mueven entre usted y los servidores de Google, sino también entre los centros de datos de Google”, abundó sobre el cifrado que está activo por defecto.

“Todos los productos de G Suite for Education corren en nuestra infraestructura de nube, la cual integra múltiples capas de seguridad, que van desde el almacenamiento de datos hasta el manejo de los dispositivos usados para aprender y enseñar”, agregó sobre las herramientas que hace disponibles de forma específica para la educación K-12 y universitaria.

A su vez, Márquez recalcó que las herramientas de colaboración, comunicación y manejo de contenido de G Suite for Education “son fáciles de usar en cualquier lugar, momento y dispositivo, ya sea en línea o sin conexión de internet”.

Con esto, desmontó también el argumento de Haddock de que solo Microsoft permite el uso de programas, como Excel y Word, en dispositivos desconectados a la red, mientras que Google “solo permite su acceso mediante conexión de Internet”.

Google Sheets, Docs y Slides (herramientas con funciones análogas a las de Excel, Word y Power Point, respectivamente) permiten crear nuevos archivos sin necesidad de conectarse a internet en móvil, tabletas o computadoras. Los cambios se archivan localmente hasta que el usuario se conecte a la red. Una vez se suben a la nube, la persona que creó el archivo y todas las personas a las que autorice colaborar ganan acceso a la versión más actualizada en cualquiera de sus dispositivos.

Igual sucede cuando un usuario de Microsoft usa el repositorio en la nube One Drive.

Haddock hizo su defensa a la transición de Google a Microsoft en la UPR en un comunicado que emitió en la tarde del jueves pasado, luego de que integrantes de la comunidad universitaria y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) cuestionaran públicamente por qué la UPR decidió pagar $3.2 millones a Microsoft en licencias por programas que ejecutan funciones que se han estado llevando a cabo con aplicaciones gratuitas y abiertas de Google. “¿A qué se debe un movimiento a sistemas tecnológicos que conllevan gastos millonarios cuando podemos seguir teniendo acceso a tecnología libre de costo? ¿No es una mejor utilización de esos recursos económicos que los mismos sean destinados a la contratación de recursos docentes y no docentes para nuestra universidad?”, cuestionó entonces el presidente de la APPU, Ángel Rodríguez, en misiva abierta a Haddock.

Sobre el particular, el presidente de la UPR alegó que “hemos tenido incidentes con Gmail, que generaron auditorías y el incremento del costo de las pólizas y otros gastos operacionales. Estamos tomando medidas correctivas responsablemente. Lo que parece ser gratuito, realmente tiene un costo económico y de seguridad muy alto”.

Sin embargo, como el contrato de la UPR cubre licencias de software, no queda claro a cuánto ascenderá el costo de migración y almacenamiento de los datos existentes en la nube de Microsoft, pues El Nuevo Día supo que es una práctica usual que esa empresa no cobre por la carga inicial de archivos, pero luego sí facture por el tránsito y el acceso posteriores. Por ejemplo, la herramienta Azure Data Factory, de Microsoft, permite copiar archivos de Google Cloud Storage. Entonces, aun si a la UPR no se le cobrara por la migración inicial, acceder y manipular esos archivos almacenados sí conllevaría costos que irían aumentando conforme al volumen de uso.

Los costos no fiscalizados por computación en la nube son una de las principales preocupaciones que ha levantado la Junta de Supervisión Fiscal sobre la gerencia informática de Puerto Rico. Así lo hizo constar en la página 191 del plan fiscal certificado de mayo de 2020, cuando advirtió que “un ejemplo de esta falta de eficiencia se vio en el consumo de la nube: un contrato centralizado de cuatro años permitió a las agencias del gobierno adquirir nuevas licencias sin supervisión, lo cual llevó a que disparara fuera de control el consumo en la nube y podrá resultar en un déficit de doble dígito sobre la suma originalmente presupuestada”.