La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) indicó hoy que cambiará las plataformas tecnológicas que se utilizan en el sistema universitario como parte de una estrategia para reforzar la seguridad de su presencia digital, semanas antes que comiencen el nuevo año académico con ofrecimientos principalmente a distancia.

Con este plan, la UPR pasará los principales servicios que utiliza la comunidad universitaria -como el correo electrónico y el almacenaje de datos- a programas de la empresa Microsoft. Anteriormente, se utilizaban productos bajo la empresa Google.

“Estamos implementando herramientas más seguras y efectivas que la Universidad ha pagado desde hace una década, pero no se estaban maximizando para beneficio de estudiantes, profesores y personal no docente. La institución ha puesto a disposición de los usuarios las aplicaciones de Google y Microsoft hace años. Sin embargo, en momentos en que la seguridad en el ciberespacio cobra mayor relevancia ante eventos de peligro que han ocurrido, incluso a nivel mundial, realizaremos la emulación a Microsoft, que cumple con la reglamentación local y federal requerida”, indicó el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, mediante un comunicado de prensa.

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) cuestionó públicamente el cambio a productos Microsoft, que conlleva un costo millonario para la institución, mientras que el sistema Google es gratuito.

“La UPR utiliza el sistema Google que no conlleva ningún costo para la institución. ¿A qué se debe un movimiento a sistemas tecnológicos que conllevan gastos millonarios cuando podemos seguir teniendo acceso a tecnología libre de costo? ¿No es una mejor utilización de esos recursos económicos que los mismos sean destinados a la contratación de recursos docentes y no docentes para nuestra universidad?¿Qué implicaciones presupuestales tendría este cambio para la Universidad en futuros contratos con Microsoft?”, cuestionó el presidente de la APPU, Ángel Rodríguez, en una carta enviada al presidente de la UPR.

Rodríguez cuestionó cómo se conservará la información que mantienen los profesores, investigadores y estudiantes en las plataformas actuales durante la transición hacia el nuevo sistema.

Haddock Acevedo argumentó que los programas de Microsoft tienen mayores niveles de seguridad y señaló que se han tomado medidas para el cambio, de modo que la información no se pierda.

De acuerdo con la administración universitaria, se comenzó a orientar a la comunidad universitaria sobre el cambio el 4 de junio.

“Además, ha realizado reuniones con los directores de cada recinto para que brinden la información a su comunidad. Es una decisión que se tomó por su seguridad, y para garantizar mejor servicios y acceso a la educación de excelencia que fomenta y genera la Universidad de Puerto Rico”, expresó el presidente de la UPR.

El contrato vigente entre la UPR y Microsoft Caribbean, Inc. se firmó el 29 de marzo de 2019 y está vigente hasta febrero de 2022 por un máximo de $3.2 millones. La institución educativa paga $1,050,565 al año, por los tres años de vigencia del acuerdo, para activar las licencias que permiten que estudiantes, profesores y empleados utilicen los programas de la empresa.

No obstante, la UPR tiene contratos con Microsoft desde 1999, indicó el presidente de la UPR.

“Tenemos que proteger la información de la institución y de nuestra comunidad universitaria. Hemos tenido incidentes con Gmail (correo electrónico operado por Google), que generaron auditorías y el incremento del costo de las pólizas y otros gastos operacionales. Estamos tomando medidas correctivas responsablemente. Lo que parece ser gratuito, realmente tiene un costo económico y de seguridad muy alto”, expresó Haddock Acevedo.

Los sistemas de información de la UPR han enfrentado situaciones en las últimas semanas que han provocado cuestionamientos sobre su seguridad. El mes pasado, estudiantes denunciaron estar recibiendo propaganda política a los correos electrónicos provistos por la universidad, aun cuando ellos no habían dado sus direcciones a campañas políticas.

Mientras, un día después de que la UPR comenzará oficialmente a ofrecer cursos a distancia a mediados de marzo, el motor de búsqueda de Google dificultó el acceso a las páginas de Internet institucionales tras identificarlas por varias horas como un riesgo de seguridad.

La UPR no es la única dependencia de gobierno que ha seleccionado a Microsoft como proveedor de programas tecnológicos, pues actualmente hay múltiples contratos vigentes con agencias de gobierno y municipios. Entre ellos se destacan un contrato por $79.8 millones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y otro por $9.8 millones con el Departamento de Educación.

No se indicaron las razones para que el cambio de plataforma no se haya implementado antes, toda vez que el contrato vigente se firmó hace más de un año. No obstante, la UPR anunció ya que la mayoría de las clases en el sistema universitario se ofrecerán a distancia el próximo semestre y solo algunas, como los laboratorios, posiblemente se ofrecerán de forma presencial.