La empresa de alimentos Goya en Puerto Rico se abstuvo ayer de emitir comentarios antes las críticas que enfrenta la compañía en Estados Unidos desde que su principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) elogiara al presidente Donald Trump durante una actividad el jueves en la Casa Blanca.

“Goya Puerto Rico no emitirá comentarios adicionales a los que ya ha emitido Goya en los Estados Unidos, dada la circunstancia que es una situación vinculada con el CEO y presidente de la empresa en Estados Unidos”, expresó la empresa en declaraciones escritas.

Goya Foods Estados Unidos enfrenta una ola de críticas y llamados a boicot luego de que Robert Unanue, nieto de los fundadores y ahora presidente y CEO de la compañía, hablara el jueves en un evento en la Casa Blanca para apoyar la iniciativa de Trump de crear una comisión para el progreso económico y educativo de los hispanos, reportaron medios estadounidenses.

“Para todos nosotros es una bendición tener un líder como el presidente Donald Trump, que es un constructor”, dijo Unanue ante la prensa en el evento.

Estas expresiones desencadenaron críticas contra Unanue y surgió por redes sociales un llamado a no comprar los productos de la empresa Goya, argumentando que Trump ha maltratado a los hispanos, principales consumidores de la marca con fuerte presencia en Estados Unidos, Puerto Rico, México, España y otros países. Muchos citaron la trayectoria de Trump de declaraciones despectivas hacia los hispanos y medidas como las de separación de familias inmigrantes en la frontera con México.

Ayer Unanue dijo en entrevista con un medio estadounidense: “No pediré disculpas por decir, y sobre todo cuando te llama el presidente de Estados Unidos, dirías, ‘¿no, lo siento, estoy ocupado, no gracias?’ No se los dije a los Obama y no se lo dije al presidente Trump”.