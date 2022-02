En tiempos en que reinan los problemas de reclutamiento en las empresas, y muchos trabajadores –en el sector público y privado– luchan por mejores salarios y condiciones de empleo, el Grupo SEPI (Servicios Especializados Psicológicos e Integrativos) da cátedra de cómo una pequeña empresa se centra en satisfacer las necesidades de su recurso humano para seguir creciendo y fortalecer sus servicios.

El Grupo SEPI fue fundado en el 2012 por la psicóloga clínica Amarilis Ramos Rivera con el objetivo de ofrecer ayuda psicológica e intervenciones estructuradas a sus pacientes, de manera que tuvieran una mejor calidad de vida y salud mental. Hoy, cuenta con tres oficinas de terapias en Ponce, Humacao, Bayamón, así como con su sede principal en San Juan.

Como muchas empresas, la compañía perdió más del 50% de su plantilla con la llegada del COVID-19. Ramos Rivera reconocía la dificultad que tenían algunos de sus empleados para continuar trabajando, por lo que decidió actuar para intentar remediar la situación.

PUBLICIDAD

En plena pandemia, el año pasado adquirió un edificio de dos niveles en Santurce, con poco más de 18,000 pies cuadrados. Su plan era ampliar las instalaciones de la oficina central para que la mayoría del personal –20 de los 30 empleados del Grupo laboran en San Juan– estuvieran más cómodos y se sintieran motivados de ir a su centro de trabajo.

“La inspiración fue la compañía Google, que tiene espacios colaborativos. La idea era modelar al que tiene éxito y en esa búsqueda, Google me inspiró mucho”, dijo la doctora, al describir las áreas de la nueva sede, diseñadas con los empleados en mente.

El edificio cuenta con un área de cuido para los hijos, gimnasio, una amplia cocina, despensa, billar, hamacas, columpios y un área de spa. Esto, además de las áreas de servicio al cliente y salón de conferencias.

El concepto de la sede central del Grupo SEPI está inspirado en las oficinas de Google. (Suministrada)

“El edificio es divertido, con suficientes espacios abiertos y amplios para que sea colaborativo”, sostuvo la empresaria. Una de las áreas recrea una escena de una calle en París. “Nuestro trabajo es drenante por la naturaleza del empleo. Pensé en cuál sería el espacio perfecto para retener a mis empleados y traté de suplir todas las necesidades que yo también tuve como empleada”.

Antes de establecer su empresa, ella fue mesera, trabajó en un negocio de ropa, hizo cerámicas y dirigió el área de Recursos Humanos de una entidad empresarial. En esos años tuvo a su primogénito, hoy de 23 años, y “él no me conoció sin trabajar y estudiar. El trabajo y la universidad no me permitió tener otra dinámica con mi hijo”. Años después, al quedar embarazada por segunda ocasión, renunció a su empleo, pues no le permitían llevar a su retoño a la empresa y ella se negaba a revivir la misma experiencia.

PUBLICIDAD

Esa “crisis interna” de qué voy a hacer ahora, fue lo que la impulsó a emprender y fundar el Grupo SEPI, aunque reconoce que tenía temor de irse por su cuenta. “Me abrumó, me asustaba muchísimo porque en Psicología no nos dan clases de negocios, relaciones públicas ni de financiamiento”. Sin embargo, siguió adelante con su idea, contrató a dos colegas psicólogos y empezaron a ofrecer sus servicios a los centros de envejecientes.

“En términos de salud mental para esta población del adulto mayor no existen muchos servicios de salud mental, y los familiares muchas veces no los visitan, lo que afecta aún más su salud mental”.

Área de cuido de niños del Grupo SEPI. (Suministrada)

Fue así como el Grupo SEPI fue expandiéndose por la isla, y aumentó los servicios para atender situaciones de pareja, familias y niños.

La empresa no depende de contratos gubernamentales, sus clientes son privados. Y en los desastres, como el huracán María, los terremotos y la pandemia, los profesionales del Grupo han dicho presente, según la entrevistada.

“No nos hemos detenido. Trabajamos por corto tiempo de manera virtual, y antes de que llegaran las vacunas, nos poníamos sueros de vitaminas para mantenernos saludables y seguir dando el servicio”.

“La pandemia ha traído unos problemas emocionales y en este espacio nuestro, no dejamos sin servicio a nadie, aunque la persona no tenga los recursos”, acotó.

Sobre cómo le ha ayudado el nuevo espacio en Santurce para atraer y retener al talento humano, Ramos Rivera afirmó que “ha valido la pena cada centavo invertido”. “El espacio y la apertura para reconocer sus necesidades ha sido esencial y fundamental para retener y atraer al personal que necesitamos para seguir creciendo”.

PUBLICIDAD

El Grupo SEPI emplea a psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales y personal de administración. Y por contratos profesionales, tiene terapistas ocupacionales y terapistas del habla y lenguaje.

“Si reconoces las necesidades de cada cual y de los recursos que trabajan contigo vas a tener un recurso leal, simplemente porque los escuchaste y tuviste empatía. Además de pagarles bien, hace falta suplirles otras necesidades”.

Área de masajes en las instalaciones del Grupo SEPI. (Suministrada)

Los candidatos a empleo en Grupo SEPI, no necesariamente tienen que tener experiencia previa, según su fundadora. Lo que necesitan es tener su grado académico –ya sea Psicología, Enfermería, Trabajo Social o Administración-, y mostrar empatía y ganas de servir a los demás.

De cara al futuro, el Grupo SEPI buscará expandirse fuera de Puerto Rico, en particular al área del Caribe, donde hay también muchas oportunidades para los servicios de salud mental.