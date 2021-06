La empresa Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Aguadilla, obtuvo un decreto de incentivo por manufactura que le permitirá desarrollar una planta cogeneradora, confirmó hoy el secretario del Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre.

“La primera piedra se coloca el 16 de junio”, informó Cidre, quien estimó que en esa fecha se ofrecerán más detalles sobre el acuerdo entre la empresa y el DDEC.

Por su parte, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, anunció mediante comunicado que su ayuntamiento había endosado la exención de contribuciones municipales porque, a su juicio, “permitirá a la empresa tener una estabilidad económica necesaria para continuar sus operaciones en la isla”.

“Permitirá además que se puedan desarrollar otros planes que a largo plazo sean un incentivo para atraer nuevas líneas de producción”, añadió Roldán.

HPE emplea a unas 700 personas en Aguadilla y se le atribuyen otros 300 empleos indirectos. Y, según indicó el ejecutivo municipal, la construcción de la planta de energía conllevará una inversión de $13 millones.

“Esta es una empresa vital en el desarrollo económico de nuestro pueblo. Haremos todo lo posible para que, no solo esta, sino todas las empresas existentes, no cesen, sino que aumenten su capacidad de empleomanía en nuestro pueblo”, aseveró Roldán.

Por otro lado, Cidre aclaró que este incentivo es para la operación existente de manufactura y economía del conocimiento de HPE. Aunque salidas de la misma compañía y con nombres parecidos, este decreto no está relacionado con el cierre escalonado que Hewlett Packard Inc. (HP Inc.) confirmó recientemente.

“Es importante que esto no responde a ninguna situación particular con Puerto Rico”, reiteró Cidre. “Responde a una reorganización a nivel global, que incluye romper esa operación en tres: (hacia) California, Malasia y Europa, porque el mercado de tintas está decreciente”.

El secretario recordó que desde 2009 HP Inc. ha estado reduciendo su personal -de unas 1,130 personas a cerca de 250 actualmente- y haciendo ajustes a su decreto debido a ello.