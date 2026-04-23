Hipódromo Camarero y Cervecera de Puerto Rico pactan alianza

La cerveza Silver Key será ahora la cerveza oficial del Hipódromo Camarero, anunciaron este jueves Cervecera de Puerto Rico y la única instalación del deporte hípico en la isla.

“La alianza entre Silver Key y el Hipódromo Camarero va más allá de viabilizar que los amantes del hipismo tengan mayor acceso para deleitarse con nuestra cerveza en restaurantes y puntos de apuestas mientras disfrutan de este deporte. Es muestra del compromiso real con el futuro del hipismo puertorriqueño, al contribuir a dar mayor proyección y visibilidad a los jinetes jóvenes”, expresó Astrid Marrero, gerente de marca de Silver Key.

Junto a la alianza, se anunció la creación de Más allá de la pista con Silver Key, una iniciativa de responsabilidad social corporativa de Cervecera de Puerto Rico diseñada para proyectar a los jinetes de la nueva generación. El programa se enfoca en dotarlos de las mismas herramientas que tienen otros atletas y deportistas de alto rendimiento para que adquieran mayor visibilidad.

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“Los jinetes puertorriqueños tienen el talento, tienen la historia y tienen el potencial para ser figuras públicas de gran alcance, igual que cualquier otro atleta profesional. Con Más allá de la pista con Silver Key, queremos que tengan también las herramientas para proyectarse, para que el mundo los vea como nosotros los vemos”, añadió Marrero.

La alianza, se informó, representa “una inversión directa en el futuro de la hípica puertorriqueña”.

“No solo fortalecemos nuestras marcas, sino que creamos oportunidades reales para que nuestros jinetes continúen destacándose a nivel internacional”, expresó por su parte, María Mari de Hipódromo Camarero.

No se informó la cantidad de la inversión.

Entre otras cosas, la iniciativa Más allá de la pista con Silver Key contempla adiestramientos gratuitos a jinetes recién graduados de la Escuela Vocacional Hípica. El programa capacitará a los jinetes en áreas como marca profesional y proyección de imagen pública, destrezas para hablar en público, manejo efectivo de entrevistas de prensa, radio y televisión.