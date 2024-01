Los inversionistas extranjeros con decretos bajo las antiguas leyes 20 y 22 –ahora Ley 60–, agrupados en la entidad The 20/22 Act Society Foundation, anunciaron que han distribuido $1.3 millones entre 41 organizaciones sin fines de lucro y con base comunitaria en Puerto Rico.

“Nuestro compromiso con Puerto Rico es el de apoyar a las organizaciones benéficas que atienden cuatro importantes pilares: bienestar social y desarrollo económico, educación, salud y bienestar animal. Estamos conscientes que estas organizaciones proveen servicios y ayudas vitales para la comunidad. Nuestra misión es apoyar y retribuir a la comunidad de manera que estos servicios continúen ininterrumpidamente”, dijo Enid Concepción, directora ejecutiva de The 20/22 Act Society Foundation en comunicado de prensa.

Entre las entidades que recibieron fondos, están Alas para la Mujer, Boys and Girls Club de Puerto Rico, Caribbean Thoroughbred Aftercare Inc., Casa Protegida Julia de Burgos, Centros Sor Isolina Ferré, Chabbad of Puerto Rico y el Comedor de la Kennedy, entre otros tantos.

Según indicaron en comunicado de prensa, la misión de esta fundación “es ayudar a las entidades filantrópicas locales a mejorar la calidad de vida en las comunidades a las que sirven. La fundación tiene un especial interés en ayudar a áreas como la salud, la educación, la erradicación de la pobreza infantil, la atención a las personas mayores, el apoyo a las víctimas de la violencia, las personas sin hogar y el bienestar animal, entre otras”.

The Act 20/22 Society es, según indicaron, una organización privada de personas y empresas que se han mudado a Puerto Rico bajo los decretos de estas leyes.

Según publicó El Nuevo Día el año pasado, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ha otorgado más de 7,000 decretos vigentes bajo ambas leyes.

La Ley 20 de 2012 otorga una tasa fija de 4% por los próximos 20 años sobre los ingresos de una empresa que exporte servicios. Mientras, la Ley 22 del mismo año exime del pago de contribuciones sobre sus ganancias de capital a quienes se mudan a Puerto Rico aunque estos sí pagan otros impuestos como los municipales. Ambas están ahora agrupadas bajo la Ley 60.

José Cruz Torres, director ejecutivo de la Fundación Kinesis – una de las entidades que recibió fondos – dijo que “el donativo nos permite traer servicios de acceso universitario y becas a estudiantes talentosos con necesidades económicas, que de otra forma perderían excelentes oportunidades”.

“Agradecemos a los miembros, socios y colaboradores que han hecho posible estas donaciones, mientras continuamos creando fuertes conexiones con estas entidades y las comunidades a las que sirven; ayudándonos a reafirmar nuestro compromiso con la Isla. Es una excelente manera de comenzar un año más, sabiendo que nuestros aportes ayudarán a mejorar la calidad de vida a través de estas organizaciones”, concluyó Robb Rill, fundador y presidente de The 20/22 Act Society Foundation.

La permanencia de estas leyes – particularmente la Ley 22 – está bajo fuego en el Congreso federal, donde hay opositores que en meses recientes realizaron una campaña de cabildeo en contra de esta legislación.