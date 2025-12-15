Opinión
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

iRobot se acoge a la quiebra: ¿qué pasará con los robots Roomba?

En 2022, Amazon anunció que había acordado comprar al fabricante por unos $1,700 millones, pero ese acuerdo se canceló el año pasado

15 de diciembre de 2025 - 12:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
iRobot, que se hizo conocido por sus aspiradoras robóticas, ha enfrentado dificultades recientemente. (Eugene Hoshiko)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

iRobot, el fabricante de Roomba, solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11, pero señala que no se espera ninguna interrupción en los dispositivos al tiempo que la empresa, con más de 30 años de antigüedad, se convierte en privada bajo un proceso de reestructuración.

iRobot, que se hizo conocido por sus aspiradoras robóticas, ha enfrentado dificultades recientemente, lidiando con una competencia creciente, despidos y una caída en el precio de sus acciones. En 2022, Amazon anunció que había acordado comprar iRobot por aproximadamente $1,700 millones, pero ese acuerdo se canceló el año pasado. Amazon culpó de ello a “obstáculos regulatorios indebidos y desproporcionados” luego que la Unión Europea señalara su objeción a la transacción.

Amazon indicó en ese momento que pagaría a iRobot una tarifa de terminación previamente acordada de $94 millones e iRobot anunció una reestructuración a fin de ayudar a estabilizar la empresa.

iRobot informó el domingo que ahora está siendo adquirida por Picea a través de un proceso supervisado por un tribunal. Picea, o Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd., es el principal fabricante por contrato de iRobot. Con instalaciones en China y Vietnam, Picea ha construido y vendido más de 20 millones de aspiradoras robóticas.

“La transacción fortalecerá nuestra posición financiera y ayudará a garantizar la continuidad para nuestros consumidores, clientes y socios”, afirmó el CEO de iRobot, Gary Cohen, en un comunicado.

iRobot indicó que continuará operando con normalidad durante el proceso del Capítulo 11 y no espera ninguna interrupción en la funcionalidad de su aplicación, programas para clientes, socios globales, relaciones con la cadena de suministro o soporte continuo de productos.

La empresa, con sede en Bedford, Massachusetts, anticipa completar el proceso del Capítulo 11 para febrero.

En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de iRobot cayeron casi un 70% a $1.31.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
