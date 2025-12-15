iRobot se acoge a la quiebra: ¿qué pasará con los robots Roomba?

iRobot, el fabricante de Roomba, solicitó protección por bancarrota bajo el Capítulo 11, pero señala que no se espera ninguna interrupción en los dispositivos al tiempo que la empresa, con más de 30 años de antigüedad, se convierte en privada bajo un proceso de reestructuración.

iRobot, que se hizo conocido por sus aspiradoras robóticas, ha enfrentado dificultades recientemente, lidiando con una competencia creciente, despidos y una caída en el precio de sus acciones. En 2022, Amazon anunció que había acordado comprar iRobot por aproximadamente $1,700 millones, pero ese acuerdo se canceló el año pasado. Amazon culpó de ello a “obstáculos regulatorios indebidos y desproporcionados” luego que la Unión Europea señalara su objeción a la transacción.

Amazon indicó en ese momento que pagaría a iRobot una tarifa de terminación previamente acordada de $94 millones e iRobot anunció una reestructuración a fin de ayudar a estabilizar la empresa.

iRobot informó el domingo que ahora está siendo adquirida por Picea a través de un proceso supervisado por un tribunal. Picea, o Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd., es el principal fabricante por contrato de iRobot. Con instalaciones en China y Vietnam, Picea ha construido y vendido más de 20 millones de aspiradoras robóticas.

“La transacción fortalecerá nuestra posición financiera y ayudará a garantizar la continuidad para nuestros consumidores, clientes y socios”, afirmó el CEO de iRobot, Gary Cohen, en un comunicado.

iRobot indicó que continuará operando con normalidad durante el proceso del Capítulo 11 y no espera ninguna interrupción en la funcionalidad de su aplicación, programas para clientes, socios globales, relaciones con la cadena de suministro o soporte continuo de productos.

La empresa, con sede en Bedford, Massachusetts, anticipa completar el proceso del Capítulo 11 para febrero.

En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de iRobot cayeron casi un 70% a $1.31.

