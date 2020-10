Lemonade Day, un programa de educación empresarial para niños en Estados Unidos, Canadá y Bermuda, nombró a la joven puertorriqueña Danyarelie Ruiz como Empresaria Juvenil Nacional del Año. Con ello, se convirtió en la primera latina y puertorriqueña en ganar este premio desde que Lemonade Day inició en 2007.

A sus 13 años, la joven Danyarelie (Danya) Ruiz, de San Lorenzo planificó y montó su propio negocio de venta de limonadas, inicialmente como pasatiempo de verano. A través del proceso, Danya aprendió a establecer metas, desarrollar su producto, y mercadearlo para operar un negocio exitoso.

“En nombre de la junta directiva y el equipo de trabajo de Lemonade, quiero felicitar a Danya por haber sido seleccionada como la Emprendedora Juvenil Nacional del Año 2020 de Lemonade Day”, comentó Charlie Hamilton, presidente de la junta nacional de Lemonade Day. “He sido testigo del impacto positivo de Lemonade Day en las vidas de nuestros participantes. Lemonade Day está empoderando a los jóvenes de hoy para que sean los líderes del mañana. El programa inspira a los niños a ir más allá del statu quo. Danya es un excelente modelo de emprendimiento juvenil. Sueña en grande y marca la diferencia en su comunidad. No podemos esperar a ver qué otros logros le esperan en el futuro”.

PUBLICIDAD

En unos pocos meses, su negocio, Lemonade by DM (Dream More), cuenta con una clientela fiel, reconocimiento de marca y ganancias que la empresaria ha invertido en equipo electrónico para sus estudios virtuales, y ahorros para sus viajes deportivos.

Danyarelie también ha compartido una cantidad de sus ingresos para la donación de equipo deportivo al Hogar Casa de Todos en Juncos.

“Este premio es importante porque después de mucho esfuerzo puedo decir que logré más de lo que tenía pensado. Aprendí que a veces hay que alcanzar pequeñas metas y hay que disfrutarse cada una de ellas, pero lo importante es no rendirse”, dijo Danyarelie. “Representar a Puerto Rico era como un sueño y saber que soy la primera hispana en lograr este premio es una emoción muy grande que me motiva a seguir trabajando y a decirle a otros que es posible lograr lo que te propongas".

Abrir un negocio en medio de una pandemia es riesgoso, pero esto no detuvo a Danya. La joven empresaria ajustó su plan de negocios y se adaptó a las circunstancias, utilizando las redes sociales para promoción. También realizó la entrega de sus limonadas regular y de fresa en bicicleta, en auto con sus padres o para llevar. Danya además obtuvo permiso de un negocio local, Pide que Hay, para vender sus productos desde su establecimiento. Sus distintos puntos y modos de venta, y su excelente manejo de las redes sociales, le han ayudado a sobrepasar sus metas de ganancias iniciales.

“A veces queremos empezar algún proyecto y no encontramos como dar ese primer paso, por lo que doy gracias a Lemonade Day Puerto Rico y al Centro CRECE porque ellos me llevaron de la mano en este camino de aprendizaje. También agradezco a los comerciantes que me dieron la oportunidad de estar junto a ellos y ver con la pasión que manejan sus negocios. Y el apoyo de mi familia que siempre creen en mí”, dijo la joven empresaria.

Danya es una de cerca de 1,500 jóvenes puertorriqueños que se han inscrito en el programa de Lemonade Day desde que comenzó su operación en Puerto Rico el año pasado. El programa es gratis para los participantes. “Para nosotros es un gran orgullo que Danya haya sido seleccionada para este premio sobre tantos otros chicos en Estados Unidos, Canadá y Bermuda. Danya representa la resiliencia de los puertorriqueños y el deseo de nuestras familias a echar adelante y construir un futuro próspero para Puerto Rico”, puntualizó Natalia Subirá, directora de Lemonade Day Puerto Rico. “Exhortamos a los padres, maestros y mentores a inscribir a sus hijos en este programa que les enseña el valor del trabajo y abre oportunidades para el éxito.”