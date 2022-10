La historia del empresario francés Karim Belhaj, beneficiario de la Ley 60, es diferente. Originalmente, no llegó a Puerto Rico motivado por los incentivos contributivos, sino por la invitación para conocer la isla, por parte de un empresario puertorriqueño que tiene negocio de billares en San Sebastián.

Resulta que Belhaj es dueño de Predator Group, considerada una de las principales empresas de manufactura de tacos y mesas de billar.

“Él es dueño de esta compañía de tacos que se ha vuelto la número uno en el mundo y yo quería ser distribuidor de esa compañía y comencé a comprarles hasta que un día logré hablar con él en Las Vegas”, relató el puertorriqueño Alejandro Rodríguez, dueño de Pool Players Factory en San Sebastián y la tienda Alejandro Billiards en Lajas.

“Es una persona humilde, accesible y estuvimos en comunicación. (En ese momento) él vivía en Hong Kong y me dice que estaba pensando viajar a Puerto Rico y yo le dije que viniera, que no lo pensara dos veces. Vino, lo llevé al oeste a comer mariscos y le enseñé la isla. Yo le enseñé de qué estamos hechos, que la hospitalidad es lo que nos caracteriza y decidió venir a vivir y yo pienso que le ha gustado mucho”, expresó Rodríguez.

PUBLICIDAD

Las mesas de billar de la marca Predator no se venden aquím aunque la expectativa de Belhaj es abrir una tienda eventualmente. (Carlos Rivera Giusti)

Varios años después de esa primera jugada, Belhaj se hizo residente de Puerto Rico bajo los incentivos de la Ley 60 y mudó a la isla parte de las operaciones de su empresa Predator Group. Actualmente, se prepara para auspiciar el Torneo de Billar Caribbean CueSports International Expo, una competencia internacional de billar a la que se le atribuye tendrá un impacto millonario en la economía.

El empresario de etnia marroquí, pero nacido y criado en Francia, vive ahora a la entrada de Puerta de Tierra junto a su esposa y sus hijas.

Contó que sus primeros trabajos en Estados Unidos fueron como interno y su entretenimiento era, nuevamente, jugar en las mesas de billar. Como estudiante de economía en Francia, conoció personas asociadas a la marca Predator y ahí comenzó su camino en esta empresa que ahora preside.

“Yo iba a regresar a Estados Unidos cuando vine a visitar a mi amigo Alejandro y conocí franceses que viven aquí y visité la escuela, le dije a mi esposa que lo intentáramos por un año y ella me preguntó que por qué yo quería mudarme a Puerto Rico”, dijo. Su respuesta fue decirle que Puerto Rico podía ofrecer una mezcla de culturas en la que se sintieran más cómodos.

“Hong Kong es bien rápido y se nos hizo difícil hacer amigos. Aquí los hicimos rápido y fue fantástico”, señaló.

El próximo paso fue reunirse con asesores financieros que le hablaron de los incentivos contributivos si mudaba parte de sus operaciones a la isla.

PUBLICIDAD

Belhaj, de 46 años, y su empresa Predator tienen desde 2019 decretos por Ley 60 (antes Ley 20 y 22), del cual goza de una tasa de contribución sobre ingresos de 4%; una tasa de 0% en la distribución de dividendos y 75% de exención en los impuestos sobre la propiedad.

Su empresa tiene aquí tres empleados, pero sus operaciones principales están en Jacksonville, Florida, donde trabajan unos 45 empleados. Sostuvo que cuenta con otras oficinas alrededor del mundo.

En el caso de Puerto Rico, la operación se ocupa del diseño y promoción de la marca. Las mesas de billar de la marca Predator no se venden aquí. La expectativa de Belhaj es abrir una tienda eventualmente, pero eso no será hasta el año entrante. Estas mesas, según la página de internet, tiene un costo promedio de $9,000.

Evento internacional de billar

De igual manera, la oficina local se encarga de la organización de eventos como el Torneo de Billar Caribbean CueSports International Expo, que se celebrará en el Centro de Convenciones del 15 al 22 de noviembre, y contará con la participación de 650 profesionales de 40 países.

En las ligas más élites, los jugadores participarán por invitación y, según los organizadores, los premios totalizan un cuarto de millón de dólares.

La inversión en este evento es de unos $6.2 millones por los próximos tres años. En su primer año, se estima que la ganancia en estadías de hotel y otros gastos de los participantes será de $1.5 millones, según la Compañía de Turismo.

PUBLICIDAD

Para Belhaj el billar ha sido la puerta para convertirse en empresario, desde que empezó a jugar en un café del sur de Francia a los 11 años. Comenzó a laborar en Predator Group en 1997, donde trabajó inicialmente con la promoción y ventas hasta convertirse en presidente de la empresa.

Karim Belhaj organiza el Torneo de Billar Caribbean CueSports International Expo, que se celebrará en el Centro de Convenciones del 15 al 22 de noviembre. (Carlos Rivera Giusti)

Belhaj habla de la calidad del producto que vende, de lo “sexy” que se ven las luces led en las mesas de billar, de lo estilizado del diseño y lo bien cotizado que está en el mundo de los billares. Habla con igual pasión de los beneficios que le ve al billar y de lo que significa para él que sus hijas echen mano de un taco de billar en vez de una tableta.

“Me encanta que mis hijas jueguen porque sacan los ojos de las iPads y van a la mesa y se enfocan. Jugar billar es como practicar yoga; mejoras tu coordinación visual y motora, sacan mejores notas en la escuela y ese es el beneficio que yo quiero compartir con otros padres”, sentenció. “En el billar vemos a los abuelos conectando con sus nietos y sabemos que sirve para esa conexión entre las generaciones. Para jugar billar no tienes que ser alto o fuerte. Todo el mundo puede jugar”.

Antes del evento y camino al torneo, ha habido clasificatorias alrededor de la isla. Entre los jugadores puertorriqueños que participarán en este torneo están Alejandro Rodríguez Mercado y Alan Rolan en el torneo de bola ocho y otros diez jugadores boricuas para el torneo de bola diez llamado Medalla Light Puerto Rico Open. Entre estos, están Jason Cruz, Arsenio Fernández y José L. González Matos, entre otros.

PUBLICIDAD

“La Ley 60 es buena para Puerto Rico”

Al hablar de los beneficios – y los beneficiarios – de la Ley 60, Belhaj resaltó la necesidad de una estructura y un mecanismo que permita saber cuánto realmente aportan los empresarios que se benefician de esta estructura tributaria.

“He conocido gente que se beneficia de esto y no son egoístas y otros que no son tan buenos. La Ley 60 es buena para Puerto Rico, porque podría convertirse en Singapur o Hong Kong de las Américas. Pero hace falta una estructura para que la gente no abuse del sistema. Esta ley trae unas inversiones interesantes y estimula el empresarismo”, dijo. “Tienes que tener un framework (estructura) y reglas sobre las inversiones para asegurarte que recibes los beneficios”.

Sugirió promocionar estos beneficios para un mayor alcance.

“Antes de venir a Puerto Rico, la gente me preguntaba qué iba a hacer en Puerto Rico. Es un lugar increíble con gente increíble y hay mucho talento con una oportunidad de crecer. Para mí Puerto Rico está subestimado. Es una joya que la gente no ve y necesitamos promocionar eso”, afirmó.