Kincentric premia a los Mejores Patronos de Puerto Rico

Así lo evidenciaron los resultados de la encuesta que administra la firma a los empleados de las empresas participantes. Este año, 40 organizaciones con operaciones en la isla completaron el proceso, de las cuales trece resultaron Mejores Patronos y cinco también obtuvieron el galardón de Best Employers. De estas trece organizaciones, diez han sido premiadas en más de una ocasión.

Durante el evento, que se llevó a cabo en el restaurante Raya by Mario Pagán, en el hotel O:LV Fifty Five, en Condado, Berríos anunció que esta premiación será la última bajo la marca de Kincentric, ya que “Spencer Stuart, empresa propietaria de Kincentric, firmó un acuerdo definitivo para la transición del negocio de Experiencia y Compromiso de los Empleados, incluyendo el programa de Mejores Patronos y Best Employers Puerto Rico, de Kincentric a Mercer”.