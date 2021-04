La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) celebró su cuadragésima quinta Asamblea General ayer, en la que se eligió la nueva junta de directores para el 2021, resultando electa Agnes Suárez.

“Estoy sumamente honrada y motivada por esta nueva encomienda que asumo con gran responsabilidad y sensibilidad. Durante mi vida profesional, me he destacado por poner el alma en cada reto que se me presenta; esta, no será la excepción. Nos espera un año lleno de desafíos que atenderemos con gran seriedad” manifestó Suárez, quien es también la presidenta de la aseguradora AIG.

El resto de los integrantes de la nueva junta de Acodese lo son: Rafael Blanes de USIC, quien será el vicepresidente; Federico Grosso de Assurant el tesorero; y Alejandro Morales de CHUBB el secretario. Además, estarán Tony Pérez de Óptima Seguros, José Benítez de Universal Insurance, Luis Torres de Humana y Francisco Artau de First Medical Health Plan.

Por su parte, Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese, expresó que desde hace un tiempo y ante las situaciones inesperadas que han surgido en Puerto Rico como lo son los huracanes Irma y María, los terremotos y ahora la pandemia del Covid 19, la industria de seguros ha tenido que evolucionar. “La gente está ahora más consciente de la importancia que conlleva tener un buen seguro, es por ello que el reto es más grande al tener que educar, crear legislación y aclarar muchas dudas que surgen del tema”.

En la asamblea anual, Roberto Pando de MCS Life Insurance Company, quien ocupó la presidencia de Acodese hasta ahora, presentó su informe de logros. Entre ellos, mencionó las legislaciones a raíz de la pandemia de COVID-19, planteamientos legales surgidos de reclamaciones por los huracanes Irma y María y terremotos, proyectos de enmiendas al Código de Seguros, medida legislativa sobre tratamiento de reserva catastrófica y su participación en el tribunal en casos concernientes a la industria.