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Laboratorios Borinquen adquiere las operaciones de Quest Diagnostics en Puerto Rico
La empresa puertorriqueña expandirá su huella con la adición de 15 laboratorios
19 de marzo de 2026 - 10:30 AM
19 de marzo de 2026 - 10:30 AM
Laboratorios Borinquen consolidará su expansión en Puerto Rico, tras adquirir las operaciones de Quest Diagnostics a nivel local.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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