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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

prima:Laboratorios Borinquen adquiere las operaciones de Quest Diagnostics en Puerto Rico

La empresa puertorriqueña expandirá su huella con la adición de 15 laboratorios

19 de marzo de 2026 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Quest Diagnostics opera más de 7,700 puntos de acceso para pacientes en Norteamérica. (Shutterstock)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Laboratorios Borinquen consolidará su expansión en Puerto Rico, tras adquirir las operaciones de Quest Diagnostics a nivel local.

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Empresas puertorriqueñas
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José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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