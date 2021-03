Liberty Puerto Rico cerró un 2020 con niveles récord y, de cara a 2021 apuesta a crecer su red móvil y fija, al tiempo que avanza la integración de AT&T bajo su marca, informó ayer su principal ejecutivo Naji Khoury.

“Crecimos la base de internet fijo. Subimos la base casi 25%. En comparación con cualquier compañía de nuestro tamaño o mucho más grande, es algo superincreíble. Estamos haciendo lo correcto”, expresó Khoury en entrevista con Negocios.

En cuanto a consumo, se informó que el internet en el hogar alcanzó 500 GB al mes, 25 veces más que el consumo de internet móvil, aun cuando el uso de la red 5G se disparó 300% en el último trimestre.

“Desde el punto de vista financiero crecimos 15% año sobre año en el servicio de internet fijo y casi 10% en general”, detalló Khoury. “Estoy bien orgulloso del arduo trabajo que hizo nuestro equipo para asegurar que más de un millón de individuos, estudiantes y dueños de negocios pudieran tener la conectividad que necesitaban”.

En concreto, al 31 de diciembre de 2020, Liberty reportó 480,500 suscriptores de servicios fijos y más de 1 millón de clientes de la división móvil que adquirieron de las operaciones de AT&T.

Por su parte, el principal oficial financiero, Nelson Colón, especificó que Liberty sumó 121,000 unidades generadoras de ingreso tan solo en el último trimestre: “De esas, 80,000 son de internet fijo. Es un crecimiento extraordinario”.

Colón agregó que la empresa está creciendo en todas sus líneas de negocio, lo cual demuestra que en la isla “siguen adquiriendo servicio de video (como denominan a la televisión por cable)”.

En cuanto a los planes para 2021, Khoury informó que ya están ofreciendo duplicar la velocidad de banda ancha a los clientes existentes sin costo adicional y que están integrando las marcas poco a poco: “Vamos a empezar a unificar las tiendas para que puedan adquirir los dos servicios”.

Reportó que continúan agregando capacidad a la red, sin subir la tarifa, como hicieron a razón de 30% durante 2020, junto con una inversión no divulgada en ampliar la red de fibra óptica a los hogares. En ese renglón, el ejecutivo destacó que en 2020 agregaron cobertura de fibra a 25,000 domicilios.

Sí a la competencia

Cuando T-Mobile divulgó su informe trimestral la semana pasada, aprovechó la ocasión para asegurar que ha visto una migración de clientes de AT&T (ahora Liberty) a su compañía. “Nos encanta la competencia. La acogemos”, afirmó Khoury a preguntas de cómo recibía las expresiones de Jorge Martel, gerente general de la competidora T-Mobile.

Sobre el fenómeno de migración que Martel atribuyó a que exclientes de AT&T temen cómo Liberty manejará el servicio al cliente, Khoury reconoció que “al principio del proceso había clientes nerviosos” y, por ello, perdieron algunos a la competencia. Sin embargo, aseguró que “nosotros también estamos recibiendo algunos de sus clientes, porque la gente se está dando cuento de que tenemos la mejor red y están regresando”.

“Las acciones hablan más que las palabras”, asestó Khoury, tras destacar que en Liberty esos clientes pueden juntar los servicios de voz, TV, internet fijo y móvil.

A preguntas de cómo manejan las opiniones negativas sobre el nivel de servicio de Liberty, Khoury expresó que “la percepción es importante; no vamos a negar ese hecho” y que se trata de una prioridad en la que trabajan.

Indicó que para mejorar esa impresión contratan más personal y, próximamente, se verá una campaña para orientar al consumidor sobre las limitaciones de la conexión inalámbrica en los hogares.

Khoury explicó que a menudo se topan con que clientes culpan a Liberty por la conectividad en sus hogares, cuando en realidad se trata de que la señal de Wifi no alcanza una o dos áreas de la casa en particular por dónde está ubicada o por la configuración del espacio, no por el servicio de Liberty.

“Queremos ayudar a las personas en ese proceso”, adelantó sobre la necesidad de educar sobre cómo establecer mejores redes de Wifi dentro de las casas que, como en Puerto Rico son mayormente de concreto, presentan un reto para la penetración de la señal.