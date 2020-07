En los últimos cinco años, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) ha perdido 40% de su matrícula, situación que preocupa al presidente de la centenaria institución, por lo que dará máxima prioridad a ese asunto durante su mandato.

La CCPR tiene 600 socios activos, unos 400 menos que en el 2015. En entrevista con El Nuevo Día, el presidente Juan Carlos Agosto, dueño de cinco supermercados Econo, compartió su visión para transformar la entidad, aumentar la membresía y explicó cómo lidiará con la división que impera al interior de la entidad.

“Reclutar socios será el pilar principal de mi plan de trabajo. No estamos contentos con el número de la membresía”, dijo Agosto, al indicar que cuando hay elecciones, se activan socios y pagan, pero al pasar la elección, algunos se van, no participan, y el ciclo se repite año tras año.

“Nuestro reto es que los socios vean a la Cámara de Comercio como el lugar para hacer crecer sus empresas. Quiero que vean que ser socio es una oportunidad para transformar sus negocios”, expresó.

Su meta es subir la membresía activa a 750 en los próximos 12 meses, y para lograrlo procurará mejorar los servicios al socio. Una forma tradicional de atraer nuevos miembros es al celebrar eventos, pero debido al COVID-19, este año será un reto organizarlos de manera presencial. “Hay cosas que aprender con esto de la pandemia. Los eventos van a tener que ser virtuales porque se complica hacerlos presencial, pero se harán sin reducir la calidad”, aseveró.

Los socios entran también, atraídos por los descuentos que consiguen en productos y servicios -como planes médicos, equipos de oficina, y otros-, y esa es un área que la CCPR reforzará, para poder darles mayores descuentos.

El nuevo líder de los camaristas quiere además que la institución sea fuente de más investigaciones de mercado, ya que eso beneficia a los socios en la toma de decisiones de negocio. Por eso, planifica la publicación de dos estudios: el Índice de Confianza del Empresario y el Índice de Confianza del Consumidor.

En el primero se encuestará a los socios, así como a los miembros de las asociaciones afiliadas y se publicará, al menos, dos veces al año. Mientras, el segundo buscará conocer cómo piensa el consumidor y se lanzaría entre los meses de septiembre y octubre. Una firma local estará a cargo de realizar ambas investigaciones, según Agosto.

Reto al interior

A preguntas sobre qué hará con la tirantez que hay entre los socios, respondió: “la división de la Cámara es uno de mis retos como presidente. Esa división se ha dado por múltiples factores, hay desconocimiento y percepciones erradas de que cuando un empresario local llega a la Cámara de Comercio podría echar de lado a las empresas e inversiones de afuera”.

“Mi visión es trabajar en equipo y me he reunido con más de 50 socios, muchos que no votaron por mí, para preparar el plan estratégico de la Cámara”, agregó, al tiempo que indicó que el presidente electo, Luis Gierbolini, se comprometió a terminar dicho plan.

De igual forma, Agosto desea darle estabilidad financiera a la entidad. Para ello, se enfocará en el reclutamiento y en los auspicios, y señaló que los 32 miembros de junta trabajarán enfocados en ese fin.

Los ingresos de la CCPR mermaron en $180,000 este año, debido en gran parte, a que la pandemia afectó la celebración de actividades. Aún así, el flujo de efectivo está bien, la entidad obtuvo además un préstamo de $80,000 de la Administración de Pequeños Negocios para lidiar con el pago de nómina y otros gastos –conocido como el préstamo PPP por sus siglas en inglés–, y gestiona también una propuesta adicional de fondos CDBG.

Asimismo, la CCPR cuenta con $1.6 millones, producto de la venta de su antigua sede en el Viejo San Juan. “La idea es mudarnos a una nueva sede durante mi presidencia. Vamos a comprar una propiedad, esa es la visión de la junta directiva. No hace sentido pagar renta, teniendo el dinero para comprar”, manifestó el nuevo líder de los camaristas.