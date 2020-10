En la recta final para su apertura, el primer Golden Corral de Puerto Rico anunció que tendrá un “soft opening” el próximo sábado, 24 de octubre, en el que participarán unos 600 amigos y familiares por invitación exclusiva.

Para este evento, los 170 empleados de la cadena serán adiestrados y los invitados podrán experimentar el ambiente del restaurante durante esta apertura de prueba que se llevará a cabo previo a la inauguración oficial con dos jornadas designadas para servir almuerzo: de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Luego habrá dos horas adicionales para servir la cena, de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

“No podríamos estar más emocionados de traer a Puerto Rico esta experiencia de comer al estilo bufé”, comentó Justin Tirri, propietario de la franquicia Golden Corral en Puerto Rico y el Caribe, bajo el nombre Rich Port Restaurants LLC. “Este soft-opening ha sido uno muy esperado en la isla y no nos queda duda que a la comunidad le va a encantar Golden Corral por su gran variedad y diversidad de platos al estilo hechos en casa”, añadió el ejecutivo.

Así luce el exterior del restaurante que, para complacer el paladar boricua, agregará al menú platos locales como pernil asado, arroz con pollo, yuca al mojo y habichuelas guisadas, entre otros. (ELNUEVODIA.COM)

Tirri reconoció que tener el personal completamente adiestrado podría tomar varios meses, pero aún así sentenció que “estamos contentos de poder abrir nuestras puertas”.

Según Tirri, The Outlet 66 Mallen Canóvanas es el lugar ideal para estrenar en la isla el primer Golden Corral, debido a las atracciones cercanas al mall, tiendas exclusivas, entretenimiento familiar y su ubicación céntrica.

La apertura oficial del establecimiento será el próximo lunes, 26 de octubre de 2020. Desde ese día, los puertorriqueños podrán disfrutar del restaurante bufé, al estilo “todo lo que puedas comer”, con servicio para almuerzo y cena de lunes a jueves de 10:45 a.m. a 9:30 p.m.; viernes y sábado 8:00 a.m. a 10:00 p.m; y los domingos de 8:00 a.m. a 9:30 p.m. Como uno de sus principales atractivos, los fines de semana el restaurante ofrecerá bufé de desayuno hasta las 11:00 a.m.

En el salón comedor, las mesas estarán esparcidas entre clientes a modo de garantizar el distanciamiento. (ELNUEVODIA.COM)

Con una inversión de $5 millones y un local de 14,800 pies cuadrados, este nuevo y rediseñado modelo de restaurante llamado Gateway tendrá una capacidad para 400 comensales, convirtiéndolo así en el restaurante más grande de la cadena.

Como parte de los protocolos de seguridad actualmente implementados para prevenir el contagio de COVID-19, habrá una limpieza rigurosa en todos los puntos de contacto con los clientes, se les verificará la temperatura a los visitantes, la capacidad máxima se redujo en un 50%, se establecieron estaciones de desinfección.

Mientras, para ayudar a mantener el distanciamiento social, la fila de entrada se hará de forma virtual y las mesas estarán esparcidas entre clientes. Además, las mesas serán limpiadas y desinfectadas después de cada uso y se rotularán que fueron esterilizadas antes de volverse a usar.

Los comensales deberán utilizar mascarilla y mantener seis pies de distancia durante todo el tiempo que estén en la fila del bufé. La rotulación en el piso ayudará a mantener el distanciamiento social y los empleados se asegurarán que se cumpla con todos los protocolos de seguridad.

Por lo pronto, y como medida preventiva, serán los empleados quienes operen el bufé, y sirvan a los comensales su selección de comidas. A los clientes, se les proveerá cubiertos plásticos y los utensilios del bufé serán desinfectados constantemente.

Fachada exterior del Golden Corral de The Outlet 66 en Canóvanas. (ELNUEVODIA.COM)

En un comunicado de prensa se informó que Luis Albino, estará a cargo del primer Golden Corral en la isla como gerente general. Este cuenta con sobre 20 años de experiencia en la industria de restaurantes y fue galardonado con el premio Cuatro Diamantes por Servicio y reconocido en 2018 como Director de Operaciones del Año por un grupo local de dueños de restaurantes. Actualmente ejerce como Instructor de ServSafe para la organización.

“Para la apertura del restaurante hemos reclutado seis gerentes y todas han sido adiestrados en diferentes Golden Corral ubicados en Washington, California, Texas, Carolina del Norte y Florida” señaló Albino. “El equipo obtuvo las mejores calificaciones en los exámenes finales que imparte la franquicia” enfatizó.

Además, Albino añadió que Golden Corral es reconocido por ser pioneros en la industria en establecer un sistema en el que los clientes pueden servirse comida para llevar y pagarla según su peso por libra. El restaurante también está lanzando su servicio de catering para ocasiones especiales.

Golden Corral es famoso por su oferta de sobre 150 opciones de comidas, incluyendo su enorme barra de ensalada. Parte de su menú incluye USDA “sirloin steak”, cerdo, mariscos y camarones, acompañado de los platos favoritos como pollo asado y pollo frito. También, productos frescos horneados y postres se hornearán diariamente también tendrán su famosa fuente de chocolate y algodón dulce.

Se informó que el Golden Corral de Puerto Rico pretende atender los gustos locales agregando al menú especialidades como pernil asado, arroz con pollo, yuca al mojo y habichuelas guisadas, entre otros. También habrá una variedad de cervezas y vinos disponible para complementar el menú.