Coamo - La empresa procesadora de carnes EmproSur incursiona este mes en el mercado de la producción de carne local bajo la marca Don Corral.

Carlos Cándido Rodríguez, presidente de la Empacadora y Procesadora de Carnes del Sur -principal suplidor de carne de las cadenas de restaurantes de comida rápida Wendy’s y Taco Maker- explicó que la marca Don Corral llegará en abril a los estantes de varios supermercados del país.

Se trata de la producción de cortes selectos de carne de reses sometidas a un sistema de alimentación y confinamiento (“feedlock”) de manera que puedan alcanzar un grado de calidad similar al de la carne USDA Choice, que se produce en Estados Unidos. “Son animales de más de 480 libras, que una vez alcanzan ese peso, se encierran en un corral y se les somete a una dieta específica por espacio de seis meses, para lograr una mejor calidad de carne”, dijo el empresario, quien también cuenta con clientes como Taco Maker y el Grupo Colón Gerena (propietarios de Applebees, Sizzler y Red Lobster) y los supermercados Walmart, Econo y Selectos.

Rodríguez explicó que, actualmente, el mercado de carnes carece de ese tipo de producción local debido a que la mayoría del ganado para carne de la isla se alimenta con forraje (“grass fed”), lo que no permite que estos animales alcancen el nivel de grasa deseable para la producción de cortes tiernos de carnes. “Un producto que no tiene grasa no es blandito y la gente lo que busca es eso”.

“Tú coges un bisté del país, lo machacas y lo ‘tenderizas’ (ablandas) y el sabor más rico es el de la carne del país. Eso está probado. Todos los años, Wendy’s hace que todas sus plantas le envíen una manga de carne molida, y el mejor hamburger es el que se hace en Puerto Rico”, sostuvo.

“Yo siempre he tenido un sueño en mente: producir buena carne del país”, manifestó el empresario, quien desde hace tres años se embarcó en ese proceso con la asistencia de un dietista veterinario. Desde entonces comenzó a experimentar con distintos tipos de reses y la alimentación de estas en una finca del barrio Coamo Arriba.

Finalmente, encontró la raza ideal para su proyecto y desde octubre pasado comenzó con el encierro mensual de 40 reses Brangus, un cruce entre las razas Angus y Brahman, que reúne los mejores genes de ambos tipos de reses, para poder adaptar su crianza a las condiciones climáticas de la isla.

La empresa procesadora de carnes EmproSur, ubicada en Coamo, se propone llenar el mercado de cortes selectos. (Isabel Ferré Sadurní)

Sus inicios

Aunque EmproSur comenzó operaciones en Coamo en el 2012, la empresa existía mucho antes bajo el nombre “San Juan Meat” en Las Piedras.

Sin embargo, los planes de expansión y la necesidad de un mayor espacio para ello, los llevó a trasladarse hasta la zona sur, explicó Neris Rodríguez, principal oficial ejecutiva de EmproSur.

“Comenzó en Las Piedras, pero era una planta pequeña y era un sitio que era zona inundable. En el 2012 comenzamos aquí”, recordó Rodríguez.

En sus inicios, la planta contaba con solo 50 empleados que se dedicaban casi exclusivamente al procesamiento de carne para los hamburgers de la cadena de restaurantes Wendy’s. Actualmente, y luego de la adquisición de un sistema individualizado de congelamiento rápido, la planta prácticamente ha triplicado su volumen de producción, por lo que su empleomanía ronda los 150, según se informó.

Además del impacto de los empleos directos e indirectos, EmproSur aporta a la actividad agrícola local al adquirir un promedio semanal de 50,000 a 60,000 libras de carne de res del país. Esto convierte a la empresa en la mayor procesadora de carne en Puerto Rico y en la mayor compradora para la industria ganadera local.