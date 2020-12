Como parte de su programa de sustentabilidad L’Oréal For The Future, la empresa L’Oréal Caribe lanzó un proyecto piloto de reciclaje de plástico para sus clientes en los salones de belleza de Puerto Rico.

La iniciativa consiste en la distribución de 100 cajas reusables para reciclar el desperdicio de productos plásticos en 10 salones de belleza en Puerto Rico. Las cajas son reusables hasta 30 veces, y se limpian y desinfectan con cada uso. El objetivo del proyecto es crear prácticas sustentables en los salones, y evitar llevar más plástico a los vertederos de Puerto Rico. En un comunicado de prensa, L’Oréal indicó que la visión del proyecto es extender al resto de los salones de belleza para lograr un impacto positivo en el medio ambiente.

“Alineados a las nuevas guías y compromisos de sustentabilidad globales de L’Oréal, trabajamos en un plan de acción para nuestro mercado en Puerto Rico y la región Caribe, para contribuir a las metas del programa L’Oréal For The Future. Por ejemplo, como empresa identificamos que en Puerto Rico generamos de 100 a 150 libras en desperdicio de cajas de cartón a diario, y que tenemos una gran oportunidad de buscar maneras de ahorrar en desperdicio a través de nuestra cadena de distribución”, dijo Liana Camacho, directora de la División de Productos Profesionales de L’Oréal Caribe, y líder de los esfuerzos del programa L’Oréal For The Future para la región Caribe.

PUBLICIDAD

Las cajas reusables repartidas bajo la iniciativa de L'Oréal, pueden reusarse hasta 30 veces, y se limpian y desinfectan con cada uso.

“Obtuvimos muy buenos resultados de la primera fase del proyecto, y la aceptación por nuestros socios de negocio en los salones de belleza ha sido sumamente positiva. Próximamente, estaremos escalando el proyecto a 20 salones de belleza, y de ahí continuaremos expandiendo. Nuestra ambición a largo plazo es escalar el proyecto a los 300 salones que forman parte de nuestro negocio. También estaremos evaluando expandir a otras divisiones dentro de nuestra empresa”, añadió Verónica Figueroa Abrams, Gerente de Operaciones Senior de L’Oréal Caribe.

L’Oréal For The Future es un programa de transformación sostenible para los próximos diez años, mediante el cual la empresa busca garantizar que su actividad respete el medio ambiente y contribuir positivamente a las comunidades donde opera. Este programa quiere implicar no sólo a la compañía, sino también a todos sus colaboradores, proveedores, clientes y consumidores, para aplicarlo a toda la cadena de valor y reducir así su impacto medioambiental.

“La década que tenemos por delante es vital, somos la última generación que puede hacer algo para superar todos los retos medioambientales y sociales que tenemos actualmente. Nuestro programa ‘L’Oréal for the Future’ refleja paso a paso cómo tenemos que guiarnos en ese camino hacia la transformación sostenible, donde involucraremos a todos los actores en nuestra cadena de valor”, añadió Camacho.