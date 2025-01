Los restaurantes reducirán la inversión en expansiones en el 2025

Pese a que con la llegada de un nuevo año se renueva la esperanza de que será mejor y más productivo que el anterior, para la industria de restaurantes el 2025 se perfila como uno de serios desafíos, tanto que la mayoría de sus integrantes planifica reducir sus inversiones y no expandir sus operaciones este año.

Un 55.4% de los restaurateurs y ejecutivos del sector indicó que no expandirá su negocio en el 2025. Esa cifra es más alta que el 48.9% que respondió de la misma manera en el 2023.

Aunque los economistas de Inteligencia Económica, Gustavo Vélez y Chantal Benet, no estimaron cómo estarán las ventas y el nivel de empleos este año en la industria, sí comentaron que los márgenes de ganancia de los restaurantes se han ido reduciendo.

Por su parte, Carlos Budet, presidente de Fransglobal y de Asore, no ocultó su preocupación con lo que puede deparar el 2025 para la economía local, y para el sector de restaurantes, en particular. “Esperamos que sea un año positivo, pero estamos extremedamente pendientes a lo que haga Mr. Trump, entre otras cosas, con los aranceles” , expresó.

Mencionó que otra preocupación constante que tiene Asore es el tema de la inestabilidad del sistema eléctrico. Sostuvo que la gente percibe que todos los negocios de comida tienen generadores y que los apagones o bajones de luz no les afectan; pero eso no es así. “Nada más lejos de la verdad, no todos tienen planta eléctrica”.