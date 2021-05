Entre los múltiples pedidos de LUMA Energy al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), el operador que actuará como alter ego de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitó eximir a todos sus ejecutivos, oficiales, empleados y contratistas de cualquier responsabilidad en caso de que una empresa o una residencia experimente pérdidas a causa de un acto de negligencia ordinaria, negligencia crasa y hasta mala conducta intencional.

El pedido parece tan peculiar que la semana pasada, el NEPR celebró una vista exclusivamente del tema y decidió aceptar comentarios de la ciudadanía hasta mediados de esta semana. Ello, antes de aprobar el primer presupuesto que tendrá LUMA de cara al próximo 1 de junio, cuando se espera que el operador tome el control de la red de Transmisión y Distribución (T&D) de la AEE y las áreas de servicio al cliente de la AEE.

La apertura del NEPR a escuchar comentarios reviste de importancia, pues desde principios de año, el regulador analiza diversos aspectos de cómo operará LUMA a partir del próximo 1 de junio. Sin embargo, el regulador no ha permitido la participación de interventores en el proceso de escrutinio a las propuestas del operador.

De la misma forma en que los servicios de celular, internet o cable se rigen por un contrato, cuando LUMA entre en funciones plenas a partir del 1 de junio, también entraría en vigor lo que será el nuevo contrato de servicios entre el operador y los abonados.

El pedido de relevo de responsabilidad sería uno de los cambios que los abonados de la AEE verían en su contrato de servicio eléctrico.

En ese contrato, se establece la tarifa a pagarse, el ciclo de facturación, así como los remedios que tendrá un abonado para pedir investigaciones o ajustes o qué sucederá si el abonado no paga su factura a tiempo. Sobre todo, en dicho acuerdo también se establece si en lo sucesivo continuarán las penalidades o se impondrán cargos por desconexión y reconexión de servicio, si cambiará la fianza por la apertura de nuevas cuentas o si habrá créditos en caso de falta de servicio. Lo mismo podría darse con otros servicios como un cargo por el envío de facturas impresas, la reparación o sustitución de contadores públicos, investigaciones u otros.

Al presente, existe un contrato entre la AEE y sus abonados, pero faltando apenas unos 10 días para que LUMA tome el control de la mayor parte de la AEE, se desconoce si tal acuerdo será modificado total o sustancialmente. Ello, en parte, porque el NEPR acogió un pedido de LUMA para que diversos aspectos de su presupuesto, de los recursos que debe dedicar a subestaciones o su sistema de ciberseguridad, el manejo de vegetación, los programas de seguridad y cómo operará el Centro de Control Energético, así como los términos de servicio al abonado permanezcan confidenciales durante el proceso de análisis.

Lo que sí se sabe es que, por el momento, en términos de diseño y formato, los abonados de la AEE continuarán recibiendo la misma factura que recibían de la corporación pública. Ello, luego de haber solicitado, con éxito, que se aplazara la discusión de la factura que utilizará LUMA hasta el mes de agosto.

La semana pasada, El Nuevo Día preguntó al principal oficial ejecutivo de LUMA, Wayne Stensby, si LUMA modificará los términos para desconectar el servicio a quienes no paguen, pero no recibió una respuesta específica.

De igual forma, Stensby no precisó si habrá cambios en los procesos de reclamaciones o ajustes que posee la AEE.

El documento de presupuesto inicial ante el NEPR tampoco ofrece detalles sobre eso.

El presupuesto que pide LUMA

Desde la perspectiva de LUMA, si el NEPR no concede el relevo solicitado, ello podría traducirse en aumentos en las tarifas en la medida en que el operador se expone a tener que compensar económicamente a abonados por sus acciones.

El presupuesto solicitado por LUMA al NEPR para el primer año de operaciones asciende a $1,833 millones.

Esa cifra, incluye unos $625 millones para operar la red eléctrica, otros $774 millones en mejoras capitales para esa infraestructura ($650 millones serían fondos federales), así como $288 millones del presupuesto de generación de la AEE y al que LUMA brindará ciertos apoyos operacionales. El presupuesto incluye también unos $146 millones para otros costos, incluyendo el proceso de Título III.

Las preguntas del regulador

“Cómo podemos aspirar a un balance aquí. Cómo vamos a saber si LUMA incurre en negligencia crasa si va estar exenta de esa responsabilidad”, cuestionó el presidente del NEPR, Edison Vélez, y quien formó parte del comité de Alianzas Público Privadas (APP) que el año pasado, seleccionó a LUMA.

“No estamos buscando una absolución de responsabilidad”, indicó Mario Hurtado, vicepresidente de Asuntos Regulatorios para LUMA a preguntas de Vélez.

Según Hurtado, el presupuesto ante el NEPR descansa en que el regulador otorgará el relevo en controversia y que el pedido se justifica por diversas razones. Según LUMA, de no contar con el relevo, el operador se verá obligado a pagar seguros más caros y podría estar obligado a pagar a los abonados por los daños económicos que estos sufran como resultado de un evento de fuerza mayor, como sería un desastre por ejemplo, pero también en caso de que se produzca cualquier otro daño como resultado de la operación diaria de la red. Y en ese sentido, Puerto Rico es un lugar propenso a diversos eventos meteorológicos, explicó el ejecutivo.

“Los términos de servicio propuestos protegen a (la AEE) y LUMA de pérdidas catastróficas”, reza la moción del operador. “Las pérdidas catastróficas pueden colocar la utilidad en una encrucijada fiscal e impactar adversamente la estructura de tarifas”.

LUMA también argumentó que no podía hacerse responsable de daños ocurridos con la operación de un sistema eléctrico que no construyó y en el que trabaja personal que no adiestró.

Según el recurso ante el NEPR, LUMA propone enmendar los términos del contrato con los abonados, para que la AEE, LUMA Energy LLC, LUMA Energy Servco, LLC y quienes trabajan o son contratistas de estas entidades no sean “responsables ante clientes o cualquier persona” de las pérdidas que surjan en la operación del sistema (de Transmisión y Distribución) T&D y suministro de electricidad y ello, incluiría, si el NEPR lo aprueba, liberarles de cualquier responsabilidad por “la pérdida de ingresos, de uso de equipo, costo de capital, costo de equipo temporero, horas extra, interrupción de negocio, daños a bienes, reclamaciones de clientes de clientes eléctricos u otros daños económicos”, aun si esta se produce por “la negligencia ordinaria, negligencia crasa o mala conducta intencional de cualesquiera de las partes relevadas”.

La postura del operador

De acuerdo con Hurtado, y el asesor contratado por LUMA, Branko Terzig, es común en la industria eléctrica estadounidense conferir relevos de responsabilidad.

Terzig aseguró que el relevo solo eximiría a LUMA de responder económica por los daños que se produzcan, pues el operador continuaría sujeto al cumplimiento de los estándares requeridos por el NEPR.

Sin embargo, a preguntas del comisionado Angel R. Rivera, no parecía claro cómo tal pedido ayudaría al interés público.

Rivera preguntó que si era común conceder relevos, en qué otros sistemas eléctricos se concedía en el mismo grado que solicitaba LUMA. Pero Terzig –quien fue regulador energético en el estado de Wisconsin– indicó que solo conocía de un sistema eléctrico en British Columbia con tales relevos, así como algunas decisiones judiciales en Massachusetts y Texas.