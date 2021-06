La Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) anunció que al día de hoy se han vacunado 27,642 personas contra el COVID-19 en 10 de sus centros comerciales socios. Estos esfuerzos de vacunación han sido realizados en conjunto con VOCES, la Guardia Nacional de Puerto Rico, farmacias, centros educativos y otras entidades privadas.

“En la ACCP apoyamos y exhortamos a que toda persona elegible se vacune lo antes posible, pues es la única manera que poco a poco podremos regresar a la normalidad. Seguimos poniendo espacios de nuestros centros comerciales a la disposición de organizaciones que quieran vacunar a más personas. Sabemos que es una conveniencia visitarnos para realizar sus compras y, de una vez poder vacunarse sin la necesidad de sacar una cita”, destacó Adolfo “Tito” González, presidente de la ACCP.

González explicó que la meta es poder ofrecer vacunas en todos los puntos de la isla, para así hacerlas accesibles a más gente. Actualmente se ofrecen las vacunas de Pfizer, Moderna y J&J (Janssen) en los siguientes centros comerciales:

• Céntrico Mall (Guayama) – hasta el 4 de julio en el segundo piso al lado del food court.

• El Cantón Mall (Bayamón) – hasta el 4 de julio en el antiguo local de Me Salvé, al lado de Claro.

• Las Catalinas Mall (Caguas) - 2da dosis del 5 al 11 de julio, lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Formato servi-carro por el estacionamiento detrás del antiguo Sears.

• Mayagüez Mall (Mayagüez) – hasta el 4 de julio en el antiguo local de Foot Locker.

• Plaza Las Américas (Hato Rey) – ubicación fija en el antiguo local de Galería (al lado de Sears).

• San Patricio Plaza (Guaynabo) – hasta el 4 de julio en local de la planta baja, frente a la tarima.

• Santa Rosa Mall (Bayamón) – 2da dosis del 5 al 18 de julio en el primer piso, entrada oficinas médicas y administrativas.

• The Outlets at Montehiedra (San Juan) - 1ra dosis (21 al 27 de junio) y 2da dosis (12 al 18 de julio), lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Formato servi-carro por el estacionamiento detrás de The Home Depot y las oficinas médicas.

En los próximos días se unirán otros centros comerciales ubicados en municipios como Hatillo, Fajardo y Carolina.