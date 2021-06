A partir de este viernes, 11 de junio, Mayagüez Mall abrirá sus puertas en nuevo horario de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., viernes y sábados de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

“Agradecemos a todos los clientes que se dan cita a nuestro centro comercial, es nuestro interés que puedan contar con un horario flexible para realizar sus compras. Gracias a ustedes y nuestros empleados estamos trabajando de una forma ordenada y siguiendo las normas establecidas para la salubridad para la protección de todos”, expresó Eduardo Villamil, principal oficial ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de Empresas Villamil, propietarios del centro comercial.

Villamil indicó que las medidas de seguridad y protección continúan en efecto. “Toda persona que desee acceso el centro comercial debe tener su mascarilla en todo momento. Además, continúan las estaciones de sanitización y el distanciamiento social”, agregó.