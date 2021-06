Eskulturas es el nuevo negocio, dedicado a la venta y distribución de fajas, bañadores y otras piezas para realzar la figura de la mujer, que abrirá sus puertas este domingo, 6 de junio en el Mayagüez Mall.

La tienda es propiedad de la empresaria Maribel Torres Otero. Esta contrató a exempleadas de Sears, quienes poseen experiencia en este tipo de mercancía para que formen parte de su empresa.

El establecimiento, de 1,400 pies cuadrados, estará precisamente al lado del antiguo local de Sears, cadena que recién cerró sus puertas en ese mall. La inversión alcanza los $120,000.

La idea de establecer Eskulturas surgió tras la experiencia que tuvo Torres Otero tras someterse a un proceso quirúrgico, el cual le requirió el uso de fajas posteriormente. “En mi caso soy alérgica al látex por lo que se me hacía complicado encontrar una que me funcionara. Comencé a buscar información y es así como me topo en las redes sociales con una línea de fajas que no existían en la isla”, comentó la propietaria.

A través de las redes sociales contactó a los dueños de Fajitex en Colombia y tiempo después consiguió la representación exclusiva para Puerto Rico. Torres Otero se percató de la gran necesidad que tienen las féminas de este tipo de prenda, y optó por abrir un espacio comercial dedicado, de manera exclusiva, a la venta de estos artículos.

Eskulturas no es su primer negocio. Su interés por emprender comenzó en el año 2016, cuando decidió abrir una tienda especializada en la venta de video juegos en el Mayagüez Mall. La idea de convertirse en empresaria se convirtió en su pasión, y tiempo después inauguró el segundo local en el municipio de Hatillo.

Con esta nueva tienda, tiene también grandes planes. “Este es solo el comienzo de Eskulturas, pensamos ir añadiendo piezas, como una línea de bañadores que hemos firmado también con exclusividad. Queremos ofrecerle una variedad de mercancía al gusto de los consumidores”, expresó Torres Otero.