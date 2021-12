Tras estudiar el potencial de negocio de los NFT, Medalla Light lanzó ayer, martes, su primera obra de arte en este formato durante una subasta, que se llevó a cabo en el marco de la primera cumbre de NFTs en la isla, celebrada en el Museo de Arte de Puerto Rico.

La pieza fue desarrollada por el equipo creativo de la agencia publicitaria DDB Latina y está inspirada en la marca perteneciente a Cervecera de Puerto Rico. Luego de ser confeccionado, el NTF fue puesto a la venta en la página web del evento.

“(El NFT) es una exaltación al génesis de Medalla en una animación 3D. Ese mismo formato de animación también lo estamos usando en el Distrito T-Mobile por nuestras pantallas. Quien compre la pieza tendrá un elemento icónico de la marca”, describió el principal oficial de mercadeo de Medalla Light, Jorge Bracero.

La pieza de la marca boricua fue una de las 27 que se lanzaron al mercado virtual como parte de la cumbre de NFT’s. Cuestionado sobre el valor de la obra de arte, Bracero indicó que, como estaría disponible en una subasta, “no tiene un número muy alto”.

Resaltó que el lanzamiento de la primera pieza será el inicio de otras iniciativas en este formato. Adelantó que, por ejemplo, en el primer trimestre de 2022 lanzarían un programa de lealtad asociado a los NFTs.

“El programa sería dirigido al consumidor que apuesta a los NFT de Medalla y qué valor añadido le podría dar a la marca. Por ejemplo, los dueños de NFT podrían tener taquillas gratis para los conciertos que auspicia Medalla, podrían tener camisas y gorras exclusivas, entre otros”, subrayó.

¿Cómo llevar algo tangible (como la cerveza) al metaverso, que es intangible?, preguntó este medio.

“La cerveza es tangible, pero la imagen de la marca no lo es. En esta dimensión intangible (metaverso) donde las emociones son importantes, es imposible que nosotros no podamos medir el orgullo del consumidor sobre la cerveza local. No nos parece foráneo incursionar en este lado de la intangibilidad con el NFT porque ya lo hacemos en muchas cosas con el producto y la marca es un símbolo que representa diferentes emociones para consumidor”, respondió Bracero.