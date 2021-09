La operación de Microsoft en Humacao, donde laboran 78 empleados, cesará en septiembre de 2024, confirmó a Negocios el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre.

“Hace como 90 días, ejecutivos de la empresa tuvieron una reunión virtual con el DDEC y con Hacienda, entre otros, para notificar la intención de cerrar sus instalaciones en Puerto Rico”, indicó el funcionario.

La movida reducirá en más de $300 millones los ingresos que recibe el gobierno por el impuesto de 4% a las empresas foráneas (Ley 154).

Cidre explicó que la decisión no se divulgó hasta hoy porque había un acuerdo de confidencialidad mientras la empresa se alistaba para hacer la noticia pública. “Pero hoy el señor alcalde (de Humacao, Reinaldo Vargas) motu proprio anunció el cierre sin arrojar los detalles”.

“Esta es una decisión puramente de negocios. El tema de la nube ha obligado a muchas compañías a revisar sus planes de negocio. La pandemia adelantó muchas de esas decisiones que iban a venir en cinco o siete años”, planteó. Por ello, según la información preliminar que le compartió la compañía, Microsoft moverá a una localidad no precisada en Estados Unidos la operación que ejecuta hoy en Humacao.

“No responde a costos, mano de obra ni nada de eso”, recalcó Cidre, quien agregó que la empresa está haciendo ofertas de reubicación a algunos empleados. Mientras, quienes no estén incluidos en ese plan, recibirán la liquidación y mesada que proceda, adelantó. A la vez, el DDEC buscará conectar a estos talentos, que en su mayoría son profesionales técnicos, con oportunidades locales para retenerlos en Puerto Rico.

Debido a que faltan tanto tiempo para que se finiquite el cierre, Cidre informó que que el DDEC estará buscando un nuevo inquilino para el edificio, parte del catálogo de propiedades de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco).

“Hay una escasez mundial de edificios y este es ‘state of the art’. Fácilmente va a tener muchas opciones de inquilinos. Dentro de lo peor, me siento optimista de que la compañía que traigamos a la mesa genere más empleos”, expresó.

El anuncio de cierre se produce sin que haya culminado la batalla legal entre la empresa y el Servicio federal de Rentas Internas (IRS), que desde 2005 investiga si Microsoft utilizaba la planta en Humacao para evadir más de $1,200 millones en impuestos federales.

Sobre si este también fue un factor, debido a que tanto a nivel federal como en Puerto Rico hay discusiones sobre cambios a las políticas impositivas y de incentivos, Cidre indicó: “No tengo información en esa línea. Los ejecutivos que se reunieron con nosotros no mencionaron la controversia con el IRS. No creo que sea la razón”.

El secretario sí observó que las compañías de computación en la nube, que requieren mantener los sistemas en pie y seguros 24/7, “están buscando sitios superserguros, tipo búnker”, que no necesariamente se pueden obtener en localidades expuestas a huracanes, como lo es Puerto Rico.

En cuanto a los más de $300 millones que el fisco perderá con la salida de Microsoft, Cidre opinó que “hay veces que las malas noticias no son tan malas” porque, como ha informado este medio, el gobierno y la empresa privada están negociando para transicionar del 4% de la Ley 154 a establecer una contribución sobre ingresos.

“La ley 154 no va a estar en el panorama. Es tan sencillo como eso. Sí perdemos ese dinero que hace falta, pero a la vez lo íbamos a perder comoquiera. Esperamos que con nuevos incentivos federales y los que se creen en Puerto Rico se pueda compensar”, expuso.

La empresa opera en Puerto Rico desde 1989. En ese tiempo se ha transformado de la reproducción de discos compactos de sus productos de software a servir de apoyo a sus líneas de negocio de computación en la nube. Tan reciente como en junio de 2021, aún estaba publicando ofertas de empleo para la operación de Humacao.

Microsoft mantiene una oficina de ventas y apoyo a clientes en Guaynabo, además de contratos millonarios y recurrentes con virtualmente todas las agencias de gobierno y corporaciones públicas.

Este medio envió una petición de reacción a la empresa, pero al momento de esta publicación no había recibido respuesta.