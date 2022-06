ROMA (AP) — Leonardo Del Vecchio, fundador imperio de anteojos Luxottica y dueño de la marca de gafas Ray Ban murió hoy, lunes, habiendo dejado un imborrable legado en el mundo de la moda.

“EssilorLuxottica anuncia con profundo dolor el fallecimiento del presidente Leonardo Del Vecchio”, dijo un comunicado de la compañía, cuyo nombre refleja un acuerdo forjado hace varios años entre Luxottica y el fabricante de lentes con sede en Francia Essilor.

El comunicado decía que la junta de EssilorLuxottica se reuniría para “determinar los próximos pasos”.

Luca Zaia, el gobernador de Véneto -la región del noreste donde Del Vecchio comenzó desde un tráiler su negocio en 1961, en un pueblo del valle alpino-, elogió a Del Vecchio como uno de los “empresarios de mayor éxito en todo el mundo”.

Del Vecchio tenía 87 años y murió siendo el segundo hombre más rico de Italia tras globalizar los anteojos de moda Luxottica, que ahora fabrica marcos para docenas de nombres estelares de la moda, incluidos Armani, Burberry y Chanel.

Los medios italianos dijeron que Del Vecchio murió en un hospital de Milán, donde ingresó hace varias semanas. No se citó ninguna causa de muerte.

En la lista de Forbes de las personas más ricas, Del Vecchio y su familia ocuparon el año pasado el puesto 60, con activos por $24,500 millones.

El padre de Del Vecchio vendía verduras en las calles de Milán pero murió antes de que él naciera. Siendo el más joven de cuatro hijos y huérfano, pasó su infancia en un orfanato en Milán. Cuando tenía 20 años, trabajó como aprendiz haciendo piezas para monturas de anteojos y luego abrió su propio negocio. Se mudó de Milán al pueblo de Agordo, en las montañas Dolomitas, en 1961, aprovechando una oferta de tierra gratuita para generar empleo y disuadir a los jóvenes de acudir en masa a las ciudades para trabajar.

Sus comienzos

Lo que comenzó como una empresa alojada en un tráiler creció constantemente hasta convertirse en un complejo en expansión, a 90 minutos en automóvil de Venecia, que emplea a miles de personas y produce decenas de miles de marcos todos los días.

Del Vecchio encontró oro al convertir la necesidad más bien mundana de la vida en “armazones de diseñador” para anteojos recetados y anteojos de sol. El sitio web corporativo de Luxottica enumera 33 marcas principales, incluidas Valentino, Prada, Michael Kors, Coach y Brooks Brothers.

Dos movimientos a medida que expandía su negocio fueron ampliamente considerados clave. Una estrategia lo vio invertir en el sector minorista, abriendo tiendas Luxottica. La otra estrategia lo llevó a adquisiciones, en particular la de la empresa estadounidense Ray-Ban, en 1999, una marca que bajo el enfoque de marketing de la empresa ganó prestigio.

El imperio de Del Vecchio se expandió con un acuerdo, anunciado en 2018, con la francesa Essilor. Ese acuerdo creó una entidad masiva con más de 140,000 empleados en 150 países.

Pero Del Vecchio se cuidó de mantener el vehículo financiero de su familia, la empresa Delfín. En su última configuración, Del Vecchio poseía el 25% de su capital. Bajo el paraguas de Delfín también hay participaciones considerables en compañías bancarias y de seguros.

Lecciones aprendidas

A diferencia de algunos de los industriales más llamativos de Italia, como el magnate de la televisión Silvio Berlusconi y Gianni Agnelli de Fiat, Del Vecchio mantuvo un perfil bajo, hasta el punto de que los medios italianos lo apodaron “Sr. Nadie”.

El diario italiano Corriere della Sera lo citó diciendo de sus primeros mentores en el oficio: “Me dejaron varias lecciones importantes: disciplina, método y competencia”.

Del Vecchio predicaba la sencillez. “Durante años mi almuerzo se basó en repollo hervido. Su olor me recuerda el gran esfuerzo, el sueño que tuve de hacer algo que era mío, aunque sea pequeño, pero donde pudiera poner en práctica mis ideas y mis habilidades”, dijo el diario milanés citándolo.

No se vio afectado por los escándalos de corrupción que sacudieron las esferas del poder político y empresarial italiano a principios de la década de 1990.

“No me gusta pagar impuestos, pero me gusta dormir por la noche”, dijo Del Vecchio a The Associated Press en una entrevista en la sede de la empresa en 1995.

El primer ministro Mario Draghi, un economista que había encabezado el Banco Central Europeo, emitió un homenaje desde Alemania, donde participaba en la cumbre del G-7.

“Durante más de 60 años, protagonista del espíritu empresarial italiano, Del Vecchio creó una de las empresas más grandes del país, partiendo de orígenes humildes”, dijo Draghi en un comunicado escrito. El industrial “llevó a la comunidad de Agordo y a todo el país al centro del mundo de la innovación”, dijo el primer ministro italiano.

Del Vecchio se casó tres veces, incluidas dos veces con su segunda esposa, Nicoletta Zampillo. Tuvo seis hijos: un hijo Claudio y dos hijas de su primer matrimonio con Luciana Nervo; un hijo, Leonardo María de su matrimonio con Zampillo; y dos hijos, Luca y Clemente, con Sabina Grossi, ex inversionista del grupo, detalló el diario La Repubblica.