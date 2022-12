Las opciones de marcas reconocidas en el centro comercial The Outlets at Montehiedra crecieron recientemente, con la apertura de la tienda Nautica.

Esta cadena se fundó en 1983 en Nueva York y ofrece ropa y accesorios para la familia, así como artículos para el hogar, que están inspirados en un estilo de vida natural y náutico.

De acuerdo con Paul Schiffer, vicepresidente sénior de Urban Edge, compañía dueña de The Outlets at Montehiedra, la tienda ocupó un espacio de 4,372 pies cuadrados y creó 27 empleos.

“La nueva tienda Nautica en The Outlets at Montehiedra es un gran complemento para las marcas altamente deseables que ya tenemos, tales como Nike, Puma, Polo Ralph Lauren, Skechers, Gap y Old Navy”, dijo Schiffer en unas declaraciones escritas.

“El tráfico inicial de clientes ha superado las expectativas y esperamos compartir actualizaciones adicionales sobre las nuevas tiendas que llegarán en el 2023″, añadió.

Con esta apertura, son tres las tiendas Nautica en Puerto Rico, ya que la marca tiene presencia en Premium Outlets, en Barceloneta, y en The Outlet at Route 66 Mall, en Canóvanas.

The Outlets at Montehiedra continúa ampliando sus ofrecimientos. Por ejemplo, recientemente anunció que un supermercado Ralph’s se establecerá en el antiguo local de Kmart.

Además, al comienzo del centro comercial se está construyendo una farmacia Walgreens, que ocupará un espacio de 10,305 pies cuadrados.

Asimismo, en el lugar abrirá una tienda Global Mattress, con 3,695 pies cuadrados, al tiempo que el restaurante de comida rápida Arby’s está construyendo un restaurante independiente (“free standing”) de 2,400 pies cuadrados y con ventanilla de autoservicio.

Al igual que The Outlets at Montehiedra, otros centros comerciales aprovecharon la época navideña para abrir nuevas tiendas.

Ese fue el caso de Plaza Las Américas, que anunció ayer la apertura de seis nuevos establecimientos: Vélez, Ferrero Chocolatier, BoxLunch, Mundo Mattress, Funky Confetti y Greenery Flower Shop.