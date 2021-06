One Alliance Insurance Corporation ha recibido la clasificación de fortaleza financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de “A” (excepcional), otorgada por la agencia de calificación crediticia de la industria de seguros, Demotech Inc.

La aseguradora, en declaraciones escritas, expresó que este nivel de clasificación de fortaleza financiera es asignado a aseguradoras que poseen una estabilidad financiera excepcional manteniendo ganancias positivas con relación a asegurados, liquidez de activos invertidos, un nivel aceptable de apalancamiento financiero, pérdida razonable, reservas de gastos de ajustes de pérdidas y precios realistas.

“Estamos muy orgullosos de contar con la acreditación de dicha entidad, sobre todo porque su enfoque primordial es la solidez financiera de la aseguradora y sus programas de reaseguro, del cual One Alliance Insurance Corporation, siempre se ha caracterizado en mantener como parte primordial de su modelo de negocio para el bienestar de sus representantes y asegurados”, dijo Víctor R. Ríos, principal oficial ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) y presidente de la compañía de seguros.

PUBLICIDAD

Indicó que la nueva calificación de One Alliance Insurance Corporation por Demotech validó la estrategia que utilizaron sus nuevos dueños de inyectar capital adicional en 2019 para fortalecer aún más el sobrante del asegurador.

Las clasificaciones de fortaleza financiera resumen la opinión de Demotech sobre la estabilidad financiera de un asegurador independientemente de las condiciones económicas generales o la fase del ciclo de suscripción.

Las FSRs utilizan datos financieros legales basados en principios de seguros de contabilidad prescrita o permitida por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.

Desde 1989, las clasificaciones de fortaleza financiera de “A” o mejor han sido aceptadas por los participantes principales en el mercado de hipotecas secundarias.

La compañía de seguros misceláneos One Alliance Insurance Corporation se incorporó en diciembre de 2014 para servir al mercado local. Aunque es una empresa joven, sus altos ejecutivos son veteranos con vasta experiencia en la industria de seguros en Puerto Rico.

Por resultado de su capitalización, endoso de reaseguro y talento humano, a One Alliance Insurance Corporation le fue otorgada una calificación de B+ (bueno) durante su primer año de operaciones por la agencia de calificación crediticia AM Best, cuando usualmente esa determinación se hace después de cinco años de operaciones, agregó Ríos.