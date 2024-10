“Para que vean que nosotras podemos”: emprendedoras de vivienda pública exponen sus productos en Plaza Las Américas

“Por ser de un residencial público nos encasillan en la idea de que la gente no hace nada, pero la realidad es que no. También hay personas que se levantan todos los días a trabajar, a hacer lo que les gusta para tener su dinero” , expresó Marilyn Ramos, propietaria y fundadora de Mary’s Coquito.

“Yo también viví en un residencial, ese sello que nos ponen muchas veces no te deja progresar, a veces llenas una solicitud de empleo y no colocas la dirección del residencial para que no boten el documento”, contó la coordinadora en entrevista con El Nuevo Día.