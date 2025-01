Pasar el rato o ir al baño en Starbucks te costará más

Starbucks dijo que los empleados recibirán capacitación sobre la implementación de la nueva política. L as nuevas reglas revierten una política de puertas abiertas implementada en 2018, después de que dos hombres afroamericanos fueran arrestados en un Starbucks de Filadelfia, donde habían ido para una reunión de negocios.

La tienda en cuestión tenía la política de pedir a los clientes no compradores que se marcharan, y los hombres no habían comprado nada. Pero el arresto, que fue grabado en video, fue una gran vergüenza para la compañía. En ese momento, el presidente de Starbucks, Howard Schultz, dijo que no quería que las personas se sintieran “inferiores” si se les negaba el acceso.