Pasta to go invertirá $2 millones en la apertura de ocho localidades en el 2025

Con una inversión de $400,000, la corporación PTG Global Enterprise, propietaria de la cadena Pasta to go, abrirá este sábado, 25 de enero su sexto restaurante en la carretera número 2 en Manatí.

Este restaurante, de 3,200 pies cuadrados, estará frente a la plaza de mercado. Será el segundo en tener servi-auto en la cadena y el primero con una pequeña terraza al aire libre. El salón comedor acomodará a 40 personas y la terraza a ocho.

“Como en otros establecimientos que ha rescatado Pasta to go este estaba cerrado y esa esquina sin utilizar. Se le había inhabilitado el servi-auto y lo volvimos a abrir. Remodelamos todo por dentro y por fuera”, dijo Luis González, principal oficial ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de PTG Global Enterprise.

Agregó que la nueva localidad representa “un movimiento económico y de oportunidad de empleos para Manatí. Estamos listos para servirle también al turismo médico que desde hace tiempo se realiza en este pueblo”.

Este Pasta to go tendrá menú de desayunos y generará 26 empleos directos. Abrirá de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., viernes y sábados de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos de 11 a.m. a 9:00 p.m.

El concepto de Pasta to go fue creado por el chef Carlos Rodríguez, en octubre de 2001, quien empezó a vender sus creaciones en un carrito de pastas.

Este año la compañía abrirá otras siete localidades, con lo que la inversión total ascenderá a $2 millones, según el CEO. Con estos ocho espacios nuevos, la corporación generará 120 empleos directos adicionales.

En este primer semestre llegarán a Fajardo al centro comercial Punta del Este. Allí abrirán en un espacio independiente (“freee standing”) de 3,300 pies cuadrados.

Además establecerán tres camiones de comida (“food trucks”) en Trujillo Alto, Rexville Town Center en Bayamón y en el Ponce Town Center.

Los food trucks” ofrecen el mismo menú de pastas que los Pasta to go regulares, explicó el CEO, y cuentan con servi-carro, así como con el servicio de entrega a través de Uber y Door Dash o de recogido en el local (“pickup”). La diferencia es que no tienen salón comedor ni desayunos.

En el segundo semestre, la cadena abrirá otras tres localidades, a saber en Canóvanas, en Los Colobos en Carolina y un camión de comida en Western Plaza en Mayagüez.

Pasta to go es una cadena local, no es franquicia. Obtuvo el sello Hecho en Puerto Rico y pertenece a la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore). El chef Rodríguez está a cargo del diseño del menú.

“Hacemos las salsas a diario con una receta secreta de especias diseñadas por mí. Cada salsa tiene una combinación única”, expresó el chef.