Patria Yards cierra sus puertas en el Distrito de Convenciones

El restaurante Patria Yards, localizado en el Distrito de Convenciones, en Miramar, cesó operaciones.

De momento, se desconocen las razones del cierre del establecimiento que llevaba operando en el lugar desde 2023.

“Hoy cerramos un capítulo que nos regaló grandes momentos, muchas celebraciones, risas, música, brindis y personas increíbles que hicieron de este espacio algo verdaderamente especial. Patria Yards nació para crear experiencias, y gracias a ustedes, superó cualquier expectativa”, expresó la gerencia del restaurante en su cuenta de Instagram.

“Cada visita, cada cumpleaños, cada evento, cada noche de jangueo y cada brindis fue parte de algo mucho más grande: fue una comunidad. Los cambios también son crecimiento, y hoy miramos hacia adelante con entusiasmo, nuevas ideas y proyectos que nos tienen más motivados que nunca. Gracias por haber sido parte de Patria Yards”, agregó.

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La gerencia del restaurante destacó que continuará operando en Hato Rey y en la calle Cerra, en Santurce, bajo los conceptos de Patria Restobar y Patria en La Cerra.

En la popular calle santurcina, se anticipó, pronto habrá un “nuevo concepto”, que tendrá al reguetón como protagonista.

Los restaurantes La Patria son propiedad de Keyla Meléndez De Jesús y Gerardo Méndez.

En una entrevista con El Nuevo Día en marzo de 2024, los empresarios precisaron el establecimiento del Distrito de Convenciones tenía capacidad para 500 personas y que abrió con una inversión de $380,000.

“Quisimos traer el concepto de La Patria, donde hubiera un restaurante, pero también se pudieran celebrar cumpleaños y fiestas. Nos enfocamos en la gastronomía, en la coctelería y en experiencias”, dijo Méndez en ese momento.

El dúo de emprendedores inició su carrera empresarial en 2018, con un “food truck“ de pizzas llamado The Crust Pizza, que abrieron en la calle O’Neill, cerca de la Milla de Oro.