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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Patria Yards cierra sus puertas en el Distrito de Convenciones

El restaurante anticipó que tendrá un “nuevo concepto” en la calle Cerra, en Santurce

27 de abril de 2026 - 2:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Patria Yards inició operaciones en el Distrito de Convenciones hace tres años. (David Villafañe)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

El restaurante Patria Yards, localizado en el Distrito de Convenciones, en Miramar, cesó operaciones.

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De momento, se desconocen las razones del cierre del establecimiento que llevaba operando en el lugar desde 2023.

“Hoy cerramos un capítulo que nos regaló grandes momentos, muchas celebraciones, risas, música, brindis y personas increíbles que hicieron de este espacio algo verdaderamente especial. Patria Yards nació para crear experiencias, y gracias a ustedes, superó cualquier expectativa”, expresó la gerencia del restaurante en su cuenta de Instagram.

“Cada visita, cada cumpleaños, cada evento, cada noche de jangueo y cada brindis fue parte de algo mucho más grande: fue una comunidad. Los cambios también son crecimiento, y hoy miramos hacia adelante con entusiasmo, nuevas ideas y proyectos que nos tienen más motivados que nunca. Gracias por haber sido parte de Patria Yards”, agregó.

La gerencia del restaurante destacó que continuará operando en Hato Rey y en la calle Cerra, en Santurce, bajo los conceptos de Patria Restobar y Patria en La Cerra.

En la popular calle santurcina, se anticipó, pronto habrá un “nuevo concepto”, que tendrá al reguetón como protagonista.

Los restaurantes La Patria son propiedad de Keyla Meléndez De Jesús y Gerardo Méndez.

En una entrevista con El Nuevo Día en marzo de 2024, los empresarios precisaron el establecimiento del Distrito de Convenciones tenía capacidad para 500 personas y que abrió con una inversión de $380,000.

“Quisimos traer el concepto de La Patria, donde hubiera un restaurante, pero también se pudieran celebrar cumpleaños y fiestas. Nos enfocamos en la gastronomía, en la coctelería y en experiencias”, dijo Méndez en ese momento.

El dúo de emprendedores inició su carrera empresarial en 2018, con un “food truck“ de pizzas llamado The Crust Pizza, que abrieron en la calle O’Neill, cerca de la Milla de Oro.

Aunque el vagón de pizzas cerró a mediados de 2020, el menú se incorporó al de La Patria Restobar. Posteriormente, la huella del restaurante llegó hasta Miramar y Santurce.

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RestaurantesSanturce
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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