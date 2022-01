Los patronos no tienen que exigirles a sus empleados una prueba negativa de COVID-19 tras un contagio positivo para poder reincorporarse a sus labores, aclaró hoy, martes, el secretario de Salud, Carlos Mellado.

“Tan pronto pasen esos diez días (de cuarentena) usted se reincorpora a sus labores sin la necesidad de una prueba”, sostuvo el titular en conferencia de prensa desde La Fortaleza.

Explicó que una persona puede continuar reflejando un resultado positivo en las pruebas de detección, pero no ser contagioso. “Una cosa es positividad y otra cosa es la carga viral. La carga viral es lo que me va a hacer que yo contagie. Después del quinto día esa carga viral empieza a disminuir... sexto, séptimo día ya usted no está contagiando”, explicó Mellado.

“Usted puede salir positivo en una prueba PCR después de 10, 12, 13, 14, 14 días... pero no significa que contagie porque ya pasó el tiempo que tenía una carga viral elevada”, detalló.

Aunque afirmó que en Puerto Rico no hay escasez de pruebas para detectar el COVID-19, en la isla se están realizando hasta 40,000 pruebas diarias. El alto número responde, en parte, a un mal uso por parte de la ciudadanía, reconoció. “Hay gente haciéndose pruebas todos los días”, expresó.