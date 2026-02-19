Opinión
Empresas y Comercios
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

PetSmart marca 15 años en Puerto Rico con un programa de adopción de mascotas

La cadena cuenta con 12 tiendas en la isla

19 de febrero de 2026 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La tienda de artículos para mascotas PetSmart conmemora 15 años de presencia en la isla, donde abrieron las puertas por primera vez en 2011. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La tienda de artículos para mascotas PetSmart marca 15 años de presencia en Puerto Rico con un nuevo evento de adopción de mascotas.

La empresa, que abrió sus puertas en Puerto Rico por primera vez en el año 2011, informó que el evento servirá para reafirmar su compromiso con la isla y el cuidado animal.

En comunicado de prensa, la cadena resaltó que, además de la comida que ofrecen para perros, gatos, aves, peces y reptiles, entre otros, también mantienen servicios especializados como salones de aseo de servicio completo y entrenamiento para mascotas.

“Durante 15 años, Puerto Rico ha sido una parte esencial de la familia PetSmart”, expresó Javier Aponte, director de Operaciones, de PetSmart en Puerto Rico.

La cadena cuenta con 12 tiendas en la isla, según su sitio en internet.

A través de alianzas con PetSmart Charities y organizaciones locales de bienestar animal, Aponte destacó que la ayuda que han ofrecido, a lo largo de los años, para que mascotas en necesidad encuentren hogares amorosos mediante eventos de adopción en las tiendas.

“Estamos muy orgullosos de poder servir a los padres apasionados de mascotas, crear empleos locales y trabajar junto a socios del bienestar animal para generar un impacto positivo en las comunidades que llamamos hogar. Este aniversario es una celebración de nuestro amor compartido por las mascotas y de nuestro compromiso con Puerto Rico, hoy y por muchos años más”, dijo Aponte.

El evento de adopción de mascotas se realizará el próximo 21 de febrero en todas las tiendas de la cadena, junto a albergues que son socios de la empresa.

PetSmart es una de las principales tiendas de mascotas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, donde operan cerca de 1,700 tiendas. Ofrecen servicios especializados de aseo profesional en cada tienda, cuidado veterinario en más de 700 localidades, entrenamiento para mascotas, y en muchas localidades Doggie Day Camp y hospedaje nocturno PetsHotel.

Mascotas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
