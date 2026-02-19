PetSmart marca 15 años en Puerto Rico con un programa de adopción de mascotas

La tienda de artículos para mascotas PetSmart marca 15 años de presencia en Puerto Rico con un nuevo evento de adopción de mascotas.

La empresa, que abrió sus puertas en Puerto Rico por primera vez en el año 2011, informó que el evento servirá para reafirmar su compromiso con la isla y el cuidado animal.

En comunicado de prensa, la cadena resaltó que, además de la comida que ofrecen para perros, gatos, aves, peces y reptiles, entre otros, también mantienen servicios especializados como salones de aseo de servicio completo y entrenamiento para mascotas.

“Durante 15 años, Puerto Rico ha sido una parte esencial de la familia PetSmart”, expresó Javier Aponte, director de Operaciones, de PetSmart en Puerto Rico.

La cadena cuenta con 12 tiendas en la isla, según su sitio en internet.

PUBLICIDAD

A través de alianzas con PetSmart Charities y organizaciones locales de bienestar animal, Aponte destacó que la ayuda que han ofrecido, a lo largo de los años, para que mascotas en necesidad encuentren hogares amorosos mediante eventos de adopción en las tiendas.

“Estamos muy orgullosos de poder servir a los padres apasionados de mascotas, crear empleos locales y trabajar junto a socios del bienestar animal para generar un impacto positivo en las comunidades que llamamos hogar. Este aniversario es una celebración de nuestro amor compartido por las mascotas y de nuestro compromiso con Puerto Rico, hoy y por muchos años más”, dijo Aponte.

El evento de adopción de mascotas se realizará el próximo 21 de febrero en todas las tiendas de la cadena, junto a albergues que son socios de la empresa.