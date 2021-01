El gobernador Pedro Pierluisi reiteró su apoyo a los restaurantes para que puedan aceptar la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en sus establecimientos, y dio instrucciones a la secretaria del Departamento de la Familia para que solicite el permiso al gobierno federal.

“Voy a luchar junto a la comisionada residente Jenniffer González para que los traten en igualdad de condiciones”, le dijo Pierluisi a los miembros de la Asociación de Restaurantes (Asore), que hoy celebran la toma de posesión de la nueva junta directiva, que preside el empresario José Vázquez Barquet. Señaló que hay estados que utilizan el “restaurant meal program” mediante el cual aceptan los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés) en los restaurantes.

Pierluisi indicó que instruyó a la titular del Departamento de la Familia, Carmen Ana González, para que ausculte en el gobierno federal cuál es la política pública de la nueva administración Biden-Harris a esos fines.

Expresó que el PAN nace en el Departamento de Agricultura federal y en la medida que los restaurantes locales compren más productos del agro local, eso reforzará el pedido que hará Puerto Rico para que la Tarjeta de la Familia se pueda aceptar en los negocios de comida preparada.

De otro lado, mencionó que revisa las estadísticas relacionadas al COVID-19 y no descarta flexiblizar la próxima Orden Ejecutiva, aunque advirtió que no esperen grandes cambios. Eso sí, si las hospitalizaciones continúan a la baja permitirá que los comercios sigan regresando, poco a poco, a la normalidad que tenían previo a la pandemia.

El gobernador habló también del salario mínimo. “$7.25 no da para vivir”, afirmó, al indicar que él apoya ese aumento que ha propuesto el presidente Joe Biden. No obstante, reconoce que podría ser un impacto fuerte para muchos negocios, sobre todo para las pymes.

“Es un brinco sustancial”, dijo y agregó que lo importante es que si el Congreso le da paso a esa medida, la comisionada residente se asegurará de que cualquier alivio contributivo que se otorgue para aminorar ese impacto aplique a los negocios en Puerto Rico.

“Que nadie me pida que si el aumento se da en Estados Unidos, que en Puerto Rico no aplique. Puerto Rico no es Costa Rica, no es Panamá”, le dijo a los socios de Asore. Manifestó que si el salario mínimo no se equipara al de Estados Unidos, “vamos a perder población como nunca antes visto”.

La tasa de participación es baja -ronda el 40%- debido en parte a que las ayudas federales, a veces, son mejores que trabajar por $7.25 la hora, agregó el gobernador.