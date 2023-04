Plaza Las Américas reconfigura algunos de sus espacios comerciales con el fin de atraer nuevos inquilinos y expandir el pietaje de otros ya existentes, mientras implementa un programa de inversiones capitales a un costo inicial de $3 millones.

El Nuevo Día entrevistó a Edwin Tavárez, gerente general del centro comercial y a parte del equipo gerencial para conocer los cambios que se aproximan en la propiedad comercial más grande de Puerto Rico.

Tavárez indicó que uno de los primeros cambios se hará con las tiendas Victoria’s Secret y Pink, y ocurrirá en las próximas dos semanas. En este caso, la mudanza obedece a que ambas tiendas van a remodelar sus espacios. Victoria’s Secret estará temporalmente frente a Starbucks en el segundo nivel, y Pink se mudará al lado de Carolina Herrera.

Los trabajos de remodelación de ambas tiendas estarán completados en agosto. Victoria’s Secret de Plaza Las Américas será la primera en la isla que tendrá el nuevo prototipo de la cadena, en el que ya no predominará el color negro que ha sido distintivo de la empresa de lencería.

Aerie es otra cadena de lencería que cambiará de lugar en Plaza, pero lo hará de forma permanente y en un espacio mucho más grande, según Tavárez. La tienda se relocalizará en la esquina donde está el restaurante La Patisserie, y ocupará además los espacios del antiguo McDonald’s y Urban Beauty.

La Patisserie se moverá al lado de Faccio Pizza y Urban Beauty estará en el segundo nivel, al lado de Amado Amado, en un espacio de 2,000 pies cuadrados, que es casi el doble de su actual espacio. Tanto La Patisserie como Urban Beauty se mudarán entre los meses de julio y agosto.

Con este cambio, Aerie tendrá 6,500 pies cuadrados, que es 22% más que los 5,100 pies cuadrados que tiene ahora. El nuevo local abrirá en octubre, y albergará el concepto OFFLINE by Aerie dentro de la tienda, que se especializa en ropa para hacer ejercicios. Mientras se construye el nuevo espacio, Aerie continuará operaciones en el primer nivel, frente a la fuente del lado norte.

Aerie continuará en el primer nivel, frente a la fuente del lado norte mientras terminan el nuevo local. ( suministrada )

Más joyerías

En el segmento de joyería, llegará APM Mónaco. Es es una cadena fundada en ese principado en 2012. Al presente, cuenta con unas 400 tiendas en distintos puntos del globo y esta sería la primera tienda que abren en Puerto Rico.

Las siglas APM responden a Ariane Prette Mónaco. Ariane comenzó a manufacturar prendas para diversos joyeros alrededor del mundo hace cuatro décadas. En 2012, su hijo Philippe creó la nueva línea, APM Monaco, que dirige con su esposa Kika Prette, quien es la directora creativa. APM Mónaco ocupará 860 pies cuadrados en el primer nivel, cerca de Macy’s y será operada por el grupo que maneja las tiendas en Panamá. Las piezas de APM Mónaco son prendas elegantes, de estilo sencillo, hechas mayormente en plata 925 y zirconia.

De otro lado, en dos semanas abrirá Liage, una tienda de maquillaje, que estará en el segundo nivel, al lado de T-Mobile. Otras tiendas Liage están en Las Catalinas Mall, en Caguas y en Plaza Carolina.

La expansión de la española Zara concluirá antes de la temporada de Madres. Como parte de los trabajos de remodelación, la cadena instaló un moderno sistema de cobro “self checkout”, en el que el cliente echa la mercancía –con todo y ganchos- en una especie de caja y los sensores escanean las piezas e informan el monto a pagar.

El sistema indica cómo quitar los aditamentos de seguridad a las piezas. Al momento, Zara ya ha instalado 10 de estos novedosos sistemas de pago en la tienda.

La colombiana Studio F, especializada en ropa y accesorios para la mujer, abrirá este verano. Ocupará 3,300 pies cuadrados al lado de Modernica en el primer nivel.

Bimba y Lola es otra cadena internacional que abrirá en Plaza este año. La empresa, fundada en 2005, ofrece ropa, bolsos, calzado y bisutería. La española tiene hoy más de 270 tiendas en Europa, Asia y América. En días recientes, abrió su primera tienda en la isla en The Mall of San Juan, y llegará a Plaza en el mes de octubre.

Tavárez resaltó que el centro comercial tendrá un 96.5% de ocupación este verano. Señaló que el 64% de los espacios son manejados por empresas de capital local, 31% son cadenas estadounidenses, y 5% empresas internacionales, ya sea Europa o América Latina. Esto no incluye los comercios fuera del edificio principal, como Pueblo, Rooms To Go, o el antiguo local de Sears Auto.

Mientras, al lado de Sears, en el primer nivel, recién abrió El Museo al Revés, un lugar para tomarse “selfies” que recrea los espacios de una casa en donde todo está “literalmente”, al revés. Además, hay un área de juegos de realidad virtual. La atracción estará abierta por los próximos tres meses.

La expansión de la española Zara concluirá antes de la temporada de Madres. (GFR Media)

Qué pasará con el edificio de Kmart

El Nuevo Día indagó sobre qué inquilino ocupará el espacio de Kmart. Rafael Ruiz Comas, director de Arrendamiento, dijo que está en negociaciones con dos prospectos, y cada uno alquiliaría uno de los pisos del edificio. Agregó que espera firmar ambos contratos este año, aunque la apertura de los negocios sería en el 2024.

Asimismo, el restaurante que irá al otro lado de The Cheesecake Factory, se escogerá este año. “La expectativa es que lo tengamos firmado antes de fin de año”, indicó Ruiz Comas, al señalar que buscan atraer “un restaurante único, que el primero que abra en Puerto Rico sea en Plaza”. Puede ser una cadena de afuera o de un chef o restaurador local, añadió.

Inversiones capitales

Iván Alsina, director de Operaciones, explicó que el mall instalará escaleras eléctricas nuevas en el lado norte y construirá baños en el segundo nivel el próximo año. “Serán los primeros baños en el área central del mall”, una petición que los consumidores han hecho reiteradamente.

Asimismo, Plaza cambiará todo el diseño paisajista de los alrededores del mall, proceso para el que hay tres firmas finalistas, y escogerán una. Los trabajos de siembra se harán por etapas y podrían durar hasta el 2025.

Mientras, este año previo a la temporada navideña, el mall instalará un sistema de sonido que permitirá “crear un ambiente alegre, variar la música por áreas y a tono con las temporadas del año”, dijo Alsina.

El centro comercial cuenta también con 14 directorios digitales nuevos, distribuidos en las distintas entradas del edificio.