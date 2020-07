Por motivo del paso del disturbio tropical por la isla, varios centros comerciales cerrarán sus puertas más temprano hoy.

Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe en Ponce anunciaron que hoy el cierre de sus operaciones será a partir de las 5:00 p.m. debido al paso de la onda tropical sobre Puerto Rico.

“Para garantizar la seguridad y bienestar de nuestros empleados, visitantes e inquilinos, Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe cerrarán operaciones por el día de hoy a las 5:00 p.m. Esperamos reiniciar operaciones mañana jueves, 30 de julio, en horario regular. De haber algún cambio debido a las inclemencias del tiempo, lo estaremos notificando”, expresó Carlos I. Ayala, especialista en Comunicaciones y Redes Sociales de Empresas Fonalledas.

Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan, indicó que su centro comercial cesará operaciones hoy miércoles a las 5:00 p.m. para permitir a los empleados de las tiendas el que puedan protegerse y tomar las medidas necesarias ante el paso del evento atmosférico.

The Mall of San Juan reanudará operaciones mañana, jueves, en horario regular desde las 10:00 a.m.