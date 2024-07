Policía arresta a 16 líderes sindicales y empleados de Suiza Dairy durante manifestación

“Me siento mal. Esto no es agradable”, manifestó el gerente de seguridad de la compañía tras el arresto de 16 líderes sindicales y empleados de la compañía durante manifestación en Río Piedras

”Me siento mal, esto no es nada agradable. En la gerencia y todo el mundo… esto no debió de haber pasado. (…) Estamos siguiendo las reglas del Tribunal”, insistió. Varada sostuvo que los arrestos se pudieron haber evitado con la negociación.