Elnuevodia.com se colocó como el sitio de internet más frecuentado por los puertorriqueños de 55 años o más según validó el estudio Digital Equity for All Ages, que presentó hoy la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME), como parte de la celebración del Día Internacional de los Adultos Mayores de las Naciones Unidas.

El análisis, preparado por la firma Estudios Técnicos y basado en un cruce de los datos del 2021 Digital Trends Study -que se presentó en mayo- busca dar una mirada al comportamiento digital de los segmentos de la población de 55 a 64 años y 65 años o más, para ayudar a entender mejor la brecha digital, fomentar la equidad digital y cómo la pandemia ha acelerado el uso de medios digitales entre este segmento de la población en áreas como compras, entretenimiento y servicios.

De acuerdo con el 2021 Digital Trends Study del SME los grupos de 55+ son los que experimentaron aumentos más significativos en el acceso a internet y uso de medios digitales. En el grupo de 55 a 64 años subió la incidencia de 62% en 2019 a 86.5% en 2021 y en los de 65 años o más de 28% a 43.6%. Sin embargo, aún con este crecimiento dramático que implica más de 657,000 personas conectadas 55+ persisten unas brechas en acceso por género, edad, nivel de ingreso y escolaridad.

PUBLICIDAD

Páginas más visitadas por los usuarios de 55 años o más encuestados por el SME.

“A través del análisis, observamos diferencias entre las personas que están conectadas a medios digitales y aquellas que no. En el caso de las que están conectadas son mayormente mujeres con un nivel educativo y de ingreso más alto, así como más jóvenes dentro de este segmento de edad. Aquellos que no están conectados son principalmente hombres con un nivel educativo y de ingresos más bajos,” señaló Anixa Cox Marrero, directora del departamento de análisis y política social en Estudios Técnicos, Inc.

Además de Elnuevodia.com, Primerahora.com -también parte de GFR Media- se colocó en tercera posición como el sitio más visitado en el segmento de 55+. Otros sitios de internet que aparecen en la lista son Clasificadosonline.con en segundo lugar, Wapa.TV ocupó el cuarto lugar y el DTOP.pr.gov la quinta posición.

Entre otros datos de interés que reveló el estudio se encuentran las actividades principales que lleva a cabo este segmento de usuarios en línea, las cuales están lideradas por el entretenimiento mediante videos (82% 55+ y 71.9% 65+ vs. 84% en Puerto Rico), acceso a redes sociales y escuchar música, seguidos por la búsqueda de información y servicios de mensajería.

Además, el uso de medios en una semana típica pone a la televisión tradicional en primer lugar con un 92.1% en el grupo de 65 años o más, 81.1% para 55 a 64 años vs. un 70.6% en Puerto Rico. Seguido por las redes sociales con 64.9% para 55+ y 26.7% entre el grupo 65+ vs. un 70.6% en Puerto Rico. Completan los primeros cinco lugares la Radio con 71.6% para 55+, 67.3% para 65+ vs. 56.8% en Puerto Rico; Video Streaming con 40.5% para 55+, 14.9% para 65+ vs. 49.2% en Puerto Rico; y Music Streaming con 29.7% para 55+ y 14.9% para 65+ vs. 43.2% en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Por otro lado, al medir el comportamiento en redes sociales, se desprende que el 89% de las personas de 55+ y 65+ tienen presencia en una red social, estando Facebook en primer lugar con un 61.8% entre las personas de 55 a 64 años y 39.3% entre los de 65 años o más vs. 80.9% en Puerto Rico. Le siguen YouTube e Instagram.