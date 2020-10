Washington - Purdue Pharma, la compañía que fabrica OxyContin, el poderoso analgésico recetado que, según los expertos, ayudó a desencadenar una epidemia de opioides en Estados Unidos, se declarará culpable de tres cargos federales como parte de un acuerdo de más de $8,000 millones, según funcionarios del Departamento de Justicia.

La compañía se declarará culpable de tres cargos, incluida la conspiración para defraudar a Estados Unidos y la violación de las leyes federales contra las comisiones ilícitas, dijeron los funcionarios. La resolución se detallará en un tribunal de quiebras que se presentará en un tribunal federal.

El acuerdo no libera a ninguno de los ejecutivos o propietarios de la empresa, miembros de la acaudalada familia Sackler, de responsabilidad penal, y se está llevando a cabo una investigación criminal. No obstante, un fiscal general del estado dijo que el acuerdo no responsabiliza a los Sackler.

El acuerdo es la exhibición de más alto perfil hasta ahora del gobierno federal que busca responsabilizar a un importante fabricante de medicamentos por una adicción a los opioides y una crisis de sobredosis relacionada con más de 470,000 muertes en el país desde el 2000.

El acuerdo se produce menos de dos semanas antes de una elección presidencial en la que la epidemia de opioides ha pasado a un segundo plano político frente a la pandemia de coronavirus y otros problemas. Pero le da a la administración del presidente Donald Trump un ejemplo de acción sobre la crisis de adicción, que prometió al principio de su mandato.