La Asociación de Comercio al Detal (Acdet), que por años ha pedido al gobierno que elimine el impuesto al inventario, ve con buenos ojos la radicación del proyecto 1692 de la Cámara de Representantes (P de la C 1692).

El P de la C 1692 no elimina el impuesto al inventario, pero sí modifica el cómputo de tributación. En términos generales, de convertirse en ley la medida, el negocio pagará el tributo solo cuando venda el artículo, y no antes, como ocurre ahora.

“De entrada, es una noticia positiva que se esté atendiendo el tema y que haya voluntad de resolver el asunto”, expresó José González, presidente de Acdet.

González, quien es comerciante y dueño de la cadena Pepe Ganga, indicó que aunque no tiene todos los detalles ni ha estimado cuánto tendrían que pagar los socios de Acdet, “en principio, la medida nos parece bien”.

“El sistema que tenemos ahora no sirve. Queremos un sistema que sea más justo, más eficiente y que no afecte a los municipios. Aunque la solución final es la eliminación del impuesto, este (proyecto) es un buen primer paso”, afirmó el presidente de Acdet.

Mientras, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) no tiene todavía una opinión final sobre el proyecto, pero al examinarlo le han surgido algunas preocupaciones, según Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la entidad.

“Hay una preocupación, digamos que preliminar, porque parece que dependiendo del nivel de rotación del inventario pueden salir perjudicados algunos negocios”, dijo Reyes.

Señaló que las empresas que rotan el inventario cada 30 días o menos podrían tener que pagar más impuesto del que pagan ahora, en comparación con los que lo mueven más lentamente.

“Hay cosas positivas en el proyecto, como el no tener que pagar el impuesto más de una vez por la misma mercancía. Pero también hay algunas preocupaciones que estamos mirando para poder tener una postura oficial y ofrecer recomendaciones”, agregó el vicepresidente ejecutivo de MIDA.

Por su parte Reinaldo Paniagua, director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales(CRIM), indicó a El Nuevo Día que, pese a que la fórmula del impuesto al inventario cambiaría, según establecido en el P de la C 1692, el total de la recaudación sería similar a la de años anteriores.

“Se espera que sea neutral. En las proyecciones que tenemos se debe quedar muy similar a como está, y será más fácil de fiscalizar”, afirmó Paniagua. El año pasado, el impuesto al inventario recaudó $236.7 millones.

Explicó que ahora el impuesto se calcula según el promedio de inventario anual que tenga el negocio. Y la medida legislativa propone que ese cómputo se modifique para que se pague según se venda el producto.

Las fechas de pago y de radicación de planillas no cambiarían, continuarían siendo trimestrales. De igual forma, tampoco se contempla el cambio en la tasa impositiva de la contribución mueble, según el funcionario.

Paniagua señaló que el sector comercial siempre ha mencionado la preocupación de la disponibilidad de mercancía, cada vez que pide que se elimine este tributo. “El P de la C 1692 permitiría que los comercios puedan traer todo el inventario que deseen a la isla, pues no pagarían por él hasta el momento que lo vendan”, manifestó.

El funcionario sostuvo que “este impuesto tampoco afecta a las pymes, como se ha hecho creer, como pretexto para que se derogue el impuesto”.

Mencionó que 86,973 contribuyentes pagaron la contribución mueble –que incluye impuesto al inventario, maquinaria y equipo- el pasado año. Ello representó un pago total de más de $480 millones en recaudos de propiedad mueble, y de eso poco más de la mitad corresponde al impuesto al inventario.

Aseveró Paniagua que apenas 533 contribuyentes –menos del 1%- cargaron con el 80% del pago de este impuesto al inventario. Según él, ese grupo lo componen los negocios grandes que mueven mucho inventario, y en su mayoría gozan de exoneraciones e incentivos.

“No es cierto que las pymes son las que pagan este impuesto. Algunas participan de cadenas voluntarias que compran por volumen, pero (en ese modelo de negocios) su inventario no tributa hasta que ponen la mercancía en la góndola”, indicó Paniagua.

La meta es que esta medida legislativa se apruebe antes que finalice el año fiscal 2023, que culmina el 30 de junio.

“Esta no es la solución final, pero va en la dirección correcta. Respondemos al reclamo de los comerciantes que dicen que no es justo que todos los años tengan que pagar un impuesto por un mismo artículo que no han vendido”, agregó el director ejecutivo del CRIM.