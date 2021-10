Moca.- Cada mañana José García Román comienza su jornada laboral ordeñando las vacas de su finca, en el barrio Naranjo, de donde sale la materia prima para elaborar el queso artesanal, que según él, es el más fresco y delicioso que se produce en la zona oeste de la isla.

García Román es el propietario de la empresa familiar Requesón El Mocano, que ha sido el sustento de su hogar desde su fundación, hace 20 años.

“El dueño de la vaquería (en la que trabajaba), quería que yo hiciera algo y entonces me enfoqué en el queso. Lo que tengo se lo debo a él. Desde los 14 años estoy con él, desde que me salí de la escuela… Cada paso que doy lo consulto con él, porque es el padrino, como digo yo, de la empresa mía”, contó el comerciante mocano sobre sus inicios en la industria.

El orgullo por la calidad y particularidad de su producto, que es preparado mediante un proceso térmico sin preservativos y bajo en sal, es evidente.

“Cuando la gente lo prueba, me dice, ‘esto me acordó a mi abuela, me acordó a mami’ y sienten muchas emociones”, expresa con entusiasmo sobre la receta que, precisamente, heredó de su mamá y que se destaca por su toque de limón.

La fábrica produce entre 1,600 y 3,000 unidades quincenales, que distribuyen en panaderías, mercados agrícolas y en la Finca El Ñamero. (XAVIER GARCIA)

Actualmente, la fábrica produce entre 1,600 y 3,000 unidades quincenales, que distribuyen en panaderías, mercados agrícolas y en la Finca El Ñamero. No obstante, los planes son ampliar las operaciones para el próximo año. Para ello, el propietario está en negociaciones con varias firmas de supermercados y buscando alianzas con empresas que promueven la producción local.

Mientras eso sucede, García Román vive agradecido por todo lo que ha alcanzado, especialmente al ver a su familia integrada en el negocio, con el mismo empeño suyo de echar el proyecto hacia adelante.

“Es un sueño, estamos todos en familia”, reitera confiado en que su empresa seguirá evolucionando de generación en generación.

Para conocer las fechas de los mercados agrícolas donde puede conseguir el Requesón El Mocano, puede acceder a su página de Facebook.