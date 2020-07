En vista de que la gobernadora Wanda Vázquez pudiera anunciar medidas más fuertes para controlar los contagios de COVID-19 en la población, la Asociación de Restaurantes (Asore) le envió una misiva a la Fortaleza en la que le pide que no restrinja más la actividad comercial en ese sector.

Marisol Vega, presidenta de Asore, dijo a El Nuevo Día, que en la carta enviada esta mañana le solicitan que, en la próxima Orden Ejecutiva que ella ponga en vigor, les permita vender bebidas alcohólicas hasta las 10:00 p.m. y que no limite el expendio hasta las 7:00 p.m. como es ahora.

Asimismo, Asore le pidió a Vázquez que les permita aumentar el aforo a 75%, manteniendo las medidas de distanciamiento social y los protocolos de higiene y salud. Además, que los domingos puedan abrir como el resto de los días de la semana, hasta las 10:00 p.m.

“Le solicitamos también que se mantenga la prohibición de las aglomeraciones fuera de los establecimientos”, agregó Vega, quien indicó que le envió una copia de la misiva al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DEC).

“Para la industria de restaurantes esta Orden Ejecutiva ha tenido un impacto económico, y de extenderla, el impacto sería aún mayor”, sostuvo la presidenta de Asore.

Se supone que hoy martes integrantes del grupo asesor médico se iban a reunir con la gobernadora y con integrantes del sector privado en la Fortaleza para analizar las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 y conocer si las medidas implantadas la semana pasada tuvieron el efecto de disminuir esas estadísticas.

No obstante, hasta ahora Asore no ha recibido invitación para dicha reunión, según Vega.

Por su parte, Juan Carlos Agosto, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), comentó que, a juzgar por las estadísticas que ha visto en los medios, no le sorprendería si la gobernadora anuncia que este domingo los comercios volverán a estar cerrados, con excepción de gasolineras, farmacias, supermercados y restaurantes.

“Habría que mirar los números y ver si se movieron en la dirección que queríamos. La postura es complicada, quisiera que la economía siga funcionando y ahora más que las ayudas a los empleados se acaban. Sin embargo, tiene que haber economía, pero con salud”, sostuvo Agosto, quien reconoció que existe temor de que la pandemia se descontrole en Puerto Rico, como ha ocurrido en Florida, Texas y otros lugares.

Mientras, María Isabel Vicente, consultora en el sector de farmacias, opinó que si la gobernadora anuncia un posible cierre de la economía (“lockdown”) “sería terrible”.

Manifestó que un cierre con una economía tan débil y sin ayudas rápidas y sustanciales a los desempleados podría ser peor. La ayuda directa a los pymes y préstamos no son del todo una solución, según Vicente, por lo que debería haber una inyección fuerte de dinero con garantías de que serán para pago de nómina.

“Con un Departamento de Salud que no cumple con pruebas, con rastreo, con deficiencia en análisis de datos y que no los reciben con rapidez, todo eso junto es la receta perfecta para el desastre”, aseveró.

“Aunque cierren todo y dejen a las farmacias y supermercados abiertos, si la gente no recibe el dinero en su casa llega el momento que no tienen para pagar alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad. La gente resistió el primer encierro con la esperanza de que el gobierno se preparara para la apertura con pruebas, reactivos, rastreo. No se prepararon por los traqueteos y al final pagamos los platos rotos”.

“Ah, y encima con el aeropuerto abierto. Nos encierras, pero dejas el aeropuerto abierto y con un Departamento de Salud que actúa tardíamente ante esos focos. Es la tormenta perfecta”, añadió la entrevistada.