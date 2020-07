El aburrimiento de la cuarentena y la conveniencia del internet son dos de los factores que han potenciado la venta de libros en Puerto Rico durante la pandemia del COVID-19, aseguran dos empresas netamente locales.

Por un lado, Libros 787, que nació a raíz del huracán María recién sobrepasó los 33,000 ejemplares vendidos exclusivamente por internet, mientras que The Bookmark, que respondió a la pandemia con su propia tienda en línea ya ha vendido más de 1,200 libros en poco más de tres meses.

En lo que va del 2020, el cofundador y CEO de Libros 787, Carlos Goyco, informó que la empresa nativa ya superó las 12,400 órdenes en línea y registró en junio su mejor mes en la historia, con un incremento de 500% en ventas, en comparación con el año pasado.

“Este junio fue una locura. Hemos visto un aumento significativo en las ventas desde que empezó la cuarentena”, dijo Goyco, quien ha sostenido un incremento mensual de doble dígito desde abril.

“Muchas veces, me he topado con gente que dice que el puertorriqueño no lee y eso es completamente falso. Entre niños, viejos y adultos, se han leído 33,000 libros en dos años y medio”, sentenció su cofundador y COO, Gerardo Enríquez.

Entre sus clientes, siempre están los que buscan los textos del historiador Fernando Picó para llenar las lagunas o romper con los mitos de su infancia, además de aquellos padres que buscan literatura boricua para educar a sus hijos en la diáspora, pero también los “noveleros”, como Enríquez les llama a los que se desviven por la ficción latinoamericana.

“Tenías las librerías cerradas. Una vez que la gente entendió que la cuarentena iba para largo, empezó a llegarnos mucho tráfico directamente desde Google, así que era principalmente orgánico” añadió Enríquez, quien también ha visto crecer las ventas de libros de cocina y medicina natural a través de libros787.com.

Hasta ahora, han operado ágilmente con un modelo que responde directamente a la demanda. Es decir, que Libros 787 recibe sus órdenes y al día siguiente procura los libros de las editoriales locales para que estos lleguen a su destino final en unos cinco a siete días.

En estas semanas, los empresarios boricuas buscan llenar su inventario con clásicos de la literatura hispanoamericana y anglosajona, todos en español, para atender la demanda boricua por títulos de Gabriel García Márquez y Mary Shelley, entre otros.

Juan Peña, director de Operaciones de The Bookmark. (Archivo )

Por su parte, el COO de The Bookmark, Juan Peña, explicó que la venta de libros en línea ha sido tan exitosa que buscará sumar a la plataforma digital toda la gama de productos que vende en su librería en San Patricio Plaza, en Guaynabo.

“Montar nuestra página nos permitió continuar siendo relevantes para nuestros clientes no tan solo en la vecindad de San Patricio, sino a nivel isla, ya que también era muy difícil seguir supliéndole libros en los puntos de ventas”, como farmacias y tiendas por departamento a las que distribuía”, dijo Peña, quien también dirige las operaciones de distribución de JR Blue Books.

A dos semanas del cierre forzoso decretado por el gobierno, Peña tenía prohibido mover su inventario, pero se las ingenió para mantener los libros fluyendo a todas partes de Puerto Rico.

“Mientras no podíamos visitar el correo, como quiera podíamos ofrecerle a la clientela esos nuevos lanzamientos porque teníamos nuestra página ligada a la de las editoriales. Cuando me comprabas el libro, la editorial, desde su almacén en Estados Unidos, podía enviar ese libro directamente al cliente nuestro”, explicó Peña sobre su estrategia de alianza con grandes editoriales como Harper Collins.

Entre los ejemplares más cotizados durante la pandemia en thebookmarkpr.com, Peña resaltó la última entrega de Susan Collins a la serie de “The Hunger Games”, “The Ballad of Songbirds and Snakes”; el más reciente título de Stephen King, “It it Bleeds”; “Inquebrantable” del mexicano Daniel Habif; y la primera entrada de la serie de “Canciones y Recuerdos” de Elísabet Benavent, Fuimos Canciones.