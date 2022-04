La insatisfacción de la empresa privada con el trabajo que realiza LUMA Energy LLC y los constantes apagones que enfrenta el país ha generado la primera demanda de clase por parte del sector comercial, el cual reclama una indemnización de $310 millones.

La demanda fue radicada este pasado 24 de abril en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por Wendco of Puerto Rico Inc.; MultiSystem Restaurant Inc.; Restaurant Operators Inc.; y Apple Caribe Inc, las cuales operan en la isla las franquicias Wendy’s, Sizzler, Red Lobster, Olive Garden, LongHorn Steakhouse y Applebee’s.

Estas empresas, pertenecientes al Grupo Colón Gerena, radicaron el pleito en representación de ellas y de todos los comerciantes que hacen negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y son abonados de LUMA Energy, por lo que buscan que el tribunal los certifique como la Clase A.

Además, en la demanda figura Manuel Couvertié Barrera, en representación de él y de todos los abonados residenciales de LUMA Energy, LLC denominados como la Clase B.

“Los abonados que componen las Clases A y B fueron afectados por el apagón general causado por la negligencia crasa de LUMA, algunos tuvieron que cerrar negocios y sufrieron pérdidas económicas, perdieron comestibles, sufrieron daños a enseres eléctricos e incurrieron en gastos de diésel o gas propano para poder seguir operando”, lee el documento legal de 13 páginas.

Mencionan que el apagón masivo, que dejó a Puerto Rico entero sin energía eléctrica el pasado miércoles, 6 de abril y que se extendió por varias horas y días, dependiendo de la región geográfica, produjo pérdidas a la economía estimada en $500 millones, según estudios económicos, afectando a los representantes de La Clase A y Clase B.

Como ejemplo de esas pérdidas, citan que el Departamento de Educación de Puerto Rico informó haber decomisado productos comestibles por valor aproximado de $243,800, además de la pérdida de equipos y enseres eléctricos.

Este diario se comunicó con el Grupo Colón Gerena, pero prefirió no emitir comentarios y limitarse a lo que dice la demanda.

Reacciona LUMA

LUMA Energy, se defendió diciendo que la red eléctrica que heredó “sigue siendo una increíblemente frágil debido a años, sino décadas, de abandono y falta de mantenimiento bajo el operador anterior”.

“Aunque LUMA no puede comentar sobre ningún litigio pendiente, reconocemos la profunda frustración e impacto que causó el más reciente apagón en toda la isla el pasado 6 de abril. Es por eso por lo que se está llevando a cabo una investigación científica y rigurosa para dilucidar cómo se han producido interrupciones tan grandes en el pasado y así evitar que ocurran en el futuro”, dijo la empresa en declaraciones escritas.

Se estima que 1.5 millones de abonados de LUMA Energy conformarían la clase en este pleito. Esto incluiría a todas las personas naturales o jurídicas, excepto los jueces del Tribunal General de Justicia, los abogados de las partes y los directores, oficiales y empleados de LUMA Energy LLC, que han sufrido pérdidas económicas en su actividad comercial o en sus artículos y enseres eléctricos dañados como consecuencia de los actos negligentes provocados por los demandados.

La parte demandante trae como co demandadas a las aseguradoras de LUMA Energy.

“Esta demanda surge de la negligencia grave y la indiferencia imprudente que LUMA ha demostrado hacia sus clientes. Como resultado de la flagrante falla de LUMA, al no mejorar su red eléctrica obsoleta, inspeccionar y eliminar los postes de energía en descomposición y limpiar la vegetación, remplazar los equipos identificados como críticos a la estabilidad de la red eléctrica de Puerto Rico, los clientes de LUMA sufrieron cortes de energía prolongados”, señalaron los comerciantes en su demanda.

La demanda reclama como primera causa de acción daños y perjuicios a la Clase A, compuesta por más de 80,000 mil comercios, que el día 6 de abril de 2022, tuvieron cuantiosas pérdidas económicas como consecuencia de la acción u omisión negligente de los co-demandados. Reclama $300 millones y entre estas pérdidas económicas incluyen las interrupciones de las operaciones por la falta directa de energía y los costos adicionales por la compra de combustible para operar sus generadores de emergencia en los locales que tenían dicha alternativa.

Una segunda causa de acción se refiere a un tercero beneficiario, que serían los demandantes, pues se supone que estos se beneficiarían de un mejor servicio eléctrico como resultado del contrato firmado entre LUMA y el gobierno. Pero eso no es lo que ha ocurrido, por el contrario, LUMA Energy ha perjudicado con sus “omisiones negligentes a los demandantes y a los demás comerciantes miembros de la Clase en Puerto Rico”, por lo que piden $10 millones adicionales.

Apoyo de entidades comerciales

Organizaciones empresariales se expresaron sobre esta primera demanda de clase por parte del sector comercial. “Este pleito pudiera ser el comienzo de una gran acción de clases”, sostuvo Luis Gierbolini, abogado y presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Gierbolini reconoció que muchos de sus socios, incluyendo su propia oficina legal, han tenido que cerrar temporalmente por la falta de electricidad.

“Hay quejas grandísimas de comercios e individuos que han perdido enseres y comida. Gente que ha tenido que recurrir a comprar generadores y combustible, sus gastos aumentan, además de pagar por la energía más cara. Esta demanda es algo que deberíamos mirar desde el punto de vista comercial”, agregó el líder de los camaristas.

La Asociación de Restaurantes (ASORE) dijo desconocer de la demanda. Señaló que no han evaluado cuánto han perdido sus socios por los apagones, pues desde el huracán María se han acostumbrado a operar con generadores cuando se va la luz.

Mientras, Jorge Ramírez, quien se estrena como nuevo presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico, dijo que también examinará la demanda, y respaldará a los socios en sus reclamos de energía.

“Reconocemos y estamos conscientes de los retos que han enfrentado nuestros socios con los apagones de energía eléctrica en el país y del atraso que esto conlleva en poder operar un negocio en estas circunstancias. Nosotros en la Asociación Hecho en Puerto Rico vamos a apoyar a todos los socios en la manera que sea, y eso incluye el hacer una evaluación y análisis de los componentes de esta demanda de clase”, manifestó Ramírez.