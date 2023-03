A nueve meses de ocupar el rol de forma interina, Ella Woger Nieves asumió el reto de ser nombrada en propiedad como la principal oficial ejecutiva (CEO) de la organización encargada de atraer inversión y nuevos negocios a la isla, Invest Puerto Rico.

“Para mí esto es una causa. He estado desde el principio, desde levantar la organización cuando era un papel, una ley, con el equipo de trabajo de primera que tenemos. Me siento muy honrada de trabajar con ellos”, expresó Woger en entrevista con Negocios. “Nuestro trabajo de día a día es fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico”.

El mencionado papel es la Ley 13 de 2017, que creó a Invest Puerto Rico con el objetivo de que las estrategias de promoción industrial tuviesen continuidad sin importar quienes salieran electos.

En 2018, Woger —quien tiene cerca de 20 años de experiencia en consultoría y desarrollo de negocios— retornó a Puerto Rico desde Washington D.C., donde laboraba, para establecer el andamiaje de Invest PR y todo lo necesario para comenzar a ejecutar. Desde entonces fue directora de operaciones (COO) y se convirtió en CEO interina cuando Rodrick Miller salió de ese rol en julio de 2022.

PUBLICIDAD

“El nombramiento de Ella Woger Nieves marca un hito importante para nuestra organización. Como alguien que ha estado en la entidad desde el primer día, Ella ha contribuido a dar forma a su misión, visión y plan de trabajo. Ha desempeñado un papel decisivo en el crecimiento y el éxito de la organización”, reaccionó en declaraciones escritas Manuel Cidre, que como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) también preside la Junta de Directores de Invest PR.

Woger compartió que su labor se rige por el plan que ha delineado la Junta de Directores que, en resumen, busca enfocarse en atraer negocios de sectores “donde estamos mejor posicionados para competir”.

Y, alineados con el marco estratégico del DDEC, destacó que buscan oportunidades concretas en aeroespacial, tecnología, energía y biociencias. “Si todo es prioridad, nada es prioridad”, recalcó.

Por ello, indicó que este año fiscal procuran “insertar inteligencia de mercado en cada esfuerzo que hacemos. Tenemos que ser uber, uberenfocados. En todo lo que vayamos a decir de Puerto Rico, tenemos que tomar en consideración cómo comparamos con otros mercados”.

Para no tocar de oído, sino basarse en datos, indicó que Invest PR está haciendo un estudio de percepción del destino que va al detalle de distintos segmentos, industrias y localidades.

“Nosotros no somos Texas o New York, tenemos que comunicarlo de forma muy auténtica y apalancar nuestras fortalezas”, acotó.

Respecto a los esfuerzos federales para promover que empresas de manufactura de sectores críticos- como fármacos, equipos médicos y componentes electrónicos- muden operaciones a jurisdicciones de Estados Unidos (reshoring, en inglés) o al menos a este hemisferio (nearshoring), Woger afirmó que “tenemos ocho a 10 compañías que estamos trabajando. Es algo que toma tiempo”.

PUBLICIDAD

Agregó que en este esfuerzo en particular “ya vemos resultados” de usar firmas que se dedican a identificar oportunidades concretas, porque así han llegado las candidatas que están activamente en evaluación de sus estrategias de acercar su cadena de suministro al mercado estadounidense e incluir a Puerto Rico en ese análisis.

Precisamente, la contratación de lo que se conoce como “lead generation firms es uno de los ajustes que la entidad ha hecho en meses recientes para amplificar su alcance de forma estratégica, indicó Woger. Esto se complementa con ser selectivos sobre a qué ferias o misiones comerciales asisten y, una vez allí, sacar el máximo a la ocasión coordinando de antemano reuniones o recorridos que agreguen valor.

De forma paralela, Woger manifestó que dedican más energía a reforzar lazos en Puerto Rico con municipios, gremios, asociaciones profesionales y agencias que, al final del día, también desean la entrada de capital fresco y el desarrollo del talento local.

Miden su impacto concreto

Según los informes de impacto de la organización, en el año fiscal 2020 (que incluyó el periodo de cierre comercial por pandemia pues culminó el 30 de junio de ese año) atrajeron $58 millones en inversión y 3,561 empleos comprometidos, con un salario promedio de $51,000. En el próximo periodo fiscal, la inversión atraída se disparó a $270 millones y los empleos a 5,000, con salario promedio de $66,000.

Tanto la cantidad de empleos comprometidos como el salario promedio se replicaron en el año fiscal 2022, pero la inversión subió nuevamente a $350 millones. Estos datos cubren hasta el 30 de junio de 2022.

PUBLICIDAD

Woger recalcó que no se trata de cifras acumulativas, sino anuales.

Algunos de los casos que trascendieron públicamente en el año fiscal 2022 fueron: Amazon Web Services, AuroPR (filial de la farmacéutica india Aurobindo), Aptima PR, Trip Ventures LLC, Woodward Pharma Services, CED Greentech, 2G Energy y JSAT Automation. Esta muestra representa cerca de 1,000 empleos comprometidos y $150 millones de nueva inversión en un periodo de tres años, informó Invest PR.

Mientras, durante el año fiscal 2021, se destacó la atracción de dos biofarmacéuticas de última generación, que comenzaron a desplegar de inmediato $228 millones de inversión conjunta: Cytoimmune Therapeutics, establecida en Toa Baja; y OcyonBio, que construyó su sede en Aguadilla y originalmente llegaría como BioSimilar Solutions.

En cuanto a la composición de su junta, además de la presidencia que ocupa el secretario Cidre, Omar Marrero y Humberto Mercader representan el sector público. Mientras, por el sector privado, en el más reciene informe de impacto figuraron: Christian González, CEO de Wovenware; James Robert “Bo” Collins, CEO de Mercantile Global Holdings; Brenda Marrero, presidenta de la firma de talento BMA Group; Jennifer Storipan, de Lot Sixteen; Lisa Nadal, de Credits and Incentives Corp.; Kathryn Wylde, CEO de Parthership for New York City; y Alberto Toro, de Bluhaus Capital.

Sólo Storipan y Wylde se identifican en sus perfiles profesionales como residentes de Estados Unidos. El resto, incluido Collins, quien es inversionista residente, vive en Puerto Rico.