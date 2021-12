BARRANQUITAS.— Tras completar su bachillerato en Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, en Cayey, Dorianyeli Vázquez Berríos comenzó a trabajar en un laboratorio y tenía planes de seguir estudiando. Sin embargo, no contaba con que en poco tiempo se daría cuenta de que no estaba en el lugar correcto para ella.

“Me gustaba el trabajo, pero no el ambiente… y entonces, piensas ‘¿qué vas a hacer?’. Ahí es donde decido hacer una pausa, porque no sabía en realidad qué era lo que me apasionaba”, relató la joven, que hasta ese momento se había negado a darle rienda suelta a la vena de comerciante que heredó de sus padres.

Pero, en su proceso de búsqueda, vio abrirse una oportunidad para lanzar al mercado la receta de sofrito familiar que se vendía exclusivamente en el colmado de sus padres, quienes la alentaron a dar el paso.

“Yo les dije (a sus padres): ‘bueno, pues yo me voy a tirar, pero entonces lo vamos a llevar al próximo nivel. No quiero nada de sofrito sin etiqueta… yo lo quiero llevar a los supermercados’”, contó la hoy CEO de la marca La Montaña que, tal cual lo planificó, está disponible en los supermercados Selectos, Agranel y Econo.

PUBLICIDAD

“Ha sido un proceso fuerte porque es un campo que es bien competitivo, pero nuestro sofrito siempre se distingue por la calidad y la confección, sin preservativos, sin colorantes y sin productos deshidratados. Nosotros utilizamos toda la materia prima 100% de aquí. Utilizamos el recao, la cebolla, el cilantro, pimiento y ajo, dándole la oportunidad a los agricultores locales de poder vender sus cosechas”, especificó Vázquez.

La empresa ubicada en el barrio Barrancas, que inició en el 2017 con cuatro personas (Vázquez junto a su esposo y sus padres), actualmente emplea a 10 trabajadores del centro de la isla, equipo al que la propietaria espera continuar sumando personal, especialmente del área de Barranquitas, a medida que vaya creciendo su negocio.

/ El sofrito La Montaña se confecciona desde el barrio Barrancas de Barranquitas. (XAVIER GARCIA)

La Montaña nace en 2017 de la mano de Dorianyeli Vázquez Berríos, quien estudió Ciencias Naturales y decidió incursionar en el negocio que habían iniciado sus padres. (XAVIER GARCIA)

Para la confección del producto estrella de La Montaña, se utilizan materiales 100% frescos y del país, como el recao, la cebolla, cilantro, pimiento y ajo. (XAVIER GARCIA)

El recao del país es el ingrediente principal del sofrito La Montaña. (XAVIER GARCIA)

La Montaña produce de 30,000 a 40,000 onzas de sofrito diarias. (XAVIER GARCIA)

Toda la producción de sofrito La Montaña se distribuye y se vende en supermercados locales como Econo, Agrosuper y Selectos. (XAVIER GARCIA)

Parte del equipo de trabajo de La Montaña. (XAVIER GARCIA)

Además de trabajar en la planta de La Montaña, en donde se producen de 30,000 a 40,000 onzas de sofrito diarias, la empresaria funge como presidenta de la Procesadora La Esperanza, Inc., que pertenece a sus padres, en la que trabajan cortes de carnes que suplen a centros de envejecientes y programas de Head Starts.

“Hace unas semanas estuvimos lanzando los pinchos de cerdo, que ya tenemos en varios supermercados Econo y próximamente estaremos en Walmart. Ya no los aprobaron en el Open Call”, detalló emocionada la empresaria sobre la incursión tanto de su sofrito como de los pinchos La Montaña en la megatienda.

Convencida de que tomó la decisión de vida correcta, ahora Vázquez considera completar una maestría en Administración de Empresas, para formalizar sus conocimientos en la industria. Mientras tanto, está enfocada en continuar dando a conocer el sofrito La Montaña tanto en la Isla como en Estados Unidos, donde ha comenzado a exportar los productos a través de la página web lamontanapr.com. “Estamos llevando el verdadero sabor boricua a las familias en la diáspora”, concluyó.