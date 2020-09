NUEVA YORK.— Macy’s consiguió que más personas compraran en su sitio web y su aplicación, pero no fue suficiente para compensar la caída en ventas dentro de sus grandes almacenes. Las ventas en línea de la cadena minorista aumentaron 53% y la compañía dijo que atrajo a 4 millones de nuevos clientes por internet, pero admitió que las ventas en sus locales físicos, que reabrieron en junio debido a la pandemia, se hundieron 61%. Macy’s es el operador de almacenes más grande de Estados Unidos y ofrece una idea de lo que están comprando los estadounidenses. Como la gente pasa más tiempo en casa, ahora están comprando menos prendas formales y equipaje, pero gastaron más en ropa deportiva cómoda, así como en decoración para sus hogares. Macy’s dijo que los artículos de lujo también se vendieron bien, como colchones, perfumes y joyas. La compañía de Nueva York también es propietaria de las tiendas Bloomingdale’s y de la cadena de cosméticos y maquillaje Bluemercury. Muchos de sus grandes almacenes forman parte de centros comerciales, que han tenido problemas para atraer compradores incluso antes del COVID-19. Algunos rivales de menor tamaño como J.C. Penney, Neiman Marcus y Stage Stores se han ido a la quiebra. Para los próximos dos años, Macy’s planea abrir tiendas más pequeñas de Macy’s y Bloomingdale’s que no estén en un centro comercial. Para la temporada navideña, la empresa planea tener ofertas durante más tiempo para evitar aglomeraciones en sus tiendas, mientras sigue promocionando las ventas a distancia. Macy’s también está repensando cómo llevará a cabo sus eventos navideños, como la ceremonia de iluminación del árbol de Navidad y su famoso desfile del Día de Acción de Gracias por las calles de Nueva York. Sobre esto no dio más detalles. En general, la compañía reportó pérdidas por $431 millones en el segundo trimestre. Sus ingresos cayeron 36% a $3,560 millones en el período, superando las expectativas de los analistas.